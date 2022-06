Fora da ‘Dança dos Famosos’, Jojo Todynho faz festa junina em pleno dia útil

Jojo Todynho aproveitou o ritmo de festa junina para fechar com chave de ouro a sua participação no quadro “Dança dos Famosos”, que está sendo exibido dentro do “Domingão com Huck”.

Nesta segunda-feira (13), a funkeira reuniu o elenco, os coreógrafos e a produção da competição para se despedir em uma Festa Junina realizada em sua casa e fez questão de exibir o momento em suas redes sociais.

Em um vídeo postado no Instagram, Jojo aparece dançando quadrilha ao lado do marido, o oficial do exército Lucas Souza, e de todos os participantes do evento. Na festa, todos estavam usando roupas típicas.

Em um momento, Jojo Todynho pediu a atenção de todos e comentou sobre sua participação no reality show: “Quando eu fui eliminada, eu falei pra Joana, eu vou fazer segunda-feira, uma resenha lá em casa, de despedida, porque pra mim, foi uma experiência muito boa, conhecer cada um de vocês”.

Em seguida, ela agradeceu aos participantes do evento: “Está aqui os câmeras, as meninas que cuidam da limpeza, os professores, diretores, o pessoal que cuida dos nossos figurinos, todos que partilharam desse momento! Sou muito grata”.

Em seguida, ela ainda fez uma homenagem ao seu coreógrafo, Rolon Ho, que estava presente na Festa Junina de Jojo: “Sou muito grata ao meu professor, Rolon, que cuidou muito de mim! O professor me deu muita força. Ele sempre me motivando e eu ia! Fui até onde Deus permitiu! Rolon, você é f*da! Você sabe que aqui você ganhou uma amiga pra vida!”.

LEIA TAMBÉM: Anitta é alvo de ataque de internauta e reage: ‘Vou dar block’

Os agradecimentos também ficaram expostos na legenda do vídeo: “Obrigada Dança dos Famosos por tantos presentes, meu prêmio são vocês!”.

Antes da festa, Jojo Todynho usou o seu perfil oficial no Instagram para falar sobre a sua saída da atração do “Domingão com Huck”. Em uma conversa com os fãs, por meio do stories, a funkeira deixou claro que não basta ser querida pelo público para seguir na competição.

“Não fiquem tristes não. Eu não danço nada, não é pra mim. Foi bom, me diverti, fiz amizades excelentes. Tô muito feliz, dei o meu melhor”, disse a famosa.

Depois do desabafo, Jojo Todynho questionou os seguidores quem deveria ganhar a primeira edição “Dança dos Famosos” apresentada por Luciano Huck: “Quem será que vai ser o campeão???? Deus está no controle”, comentou Jojo nos stories.

LEIA TAMBÉM: A verdade por trás da saída de Jojo Todynho da ‘Dança dos Famosos’