Esta é a dublê de Paolla Oliveira em ‘Cara e Coragem’

Paolla Oliveira e Roberta Felipe, parceiras do dia a dia nas gravações de 'Cara e Coragem' (Foto: Reprodução/Instagram)

“Cara e Coragem” é uma novela sobre dublês e Paolla Oliveira, protagonista do folhetim das 7, interpreta Pat, uma dublê publicitária. E para dar conta das cenas de ação, a atriz conta com a ajuda de uma... dublê.

Roberta Felipe tem 36 anos de idade e substitui Paolla nas cenas mais perigosas da novela, mas essa não é a primeira vez em que a dupla trabalha em conjunto. Roberta também foi dublê de Paolla em “A Força do Querer”, novela em que a atriz interpretou Jeiza, uma policial que participava de competições de luta.

“Tanta coisa legal acontecendo. ‘Cara e Coragem’ para nós, dublês, não é apenas uma novela. É um presentão! Me enxergo muito na Pat, e isso, para mim, é inédito! Vou trabalhar para ajudar a dar vida a um personagem, cujo qual já estou criando imenso carinho e afinidade... Eu não estou cabendo em mim”, disse Roberta, em entrevista à revista Quem.

Ainda no folhetim de Gloria Perez, ela também foi dublê de outras três atrizes: Juliana Paes, Débora Falabella e Michelle Martins.

Em outras novelas, Roberta atuou como dublê de nomes como Nathália Dill, Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Adriana Esteves.

Roberta mantém suas redes sociais atualizadas com seus trabalhos e conta até com um canal no YouTube, em que conta sobre os bastidores das produções que participa. Veja:

‘Cara e Coragem’

Paolla Oliveira atualmente está na novela das 19h na TV Globo, “Cara e Coragem”. Ela e o ator Marcelo Serrado interpretam os protagonistas da história. O folhetim substituiu “Quanto Mais Vida, Melhor!”.

A história segue Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado), uma dupla de dublês publicitários que são demitidos. Para sobreviver, eles abrem uma empresa no ramo (a Coragem.com) e são contratados por Clarice, personagem de Taís Araújo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice.

“Cara e Coragem” foi criada por Claudia Souto, mesma autora de “Pega Pega”. Já a direção artística fica a cargo de Natalia Grimberg, mesma de “Geração Brasil” e “A Lei do Amor”.

