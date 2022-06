Essa foi a viagem secreta de Meghan Markle

Meghan Markle disfarçou muito bem um compromisso que teve dentro de sua agenda durante a viagem à Europa para acompanhar o príncipe Harry na abertura dos Jogos Invictus. O evento foi tão bem escondido da imprensa, que somente agora se soube publicamente.

Meghan visitou o Projeto Sem Medo, uma iniciativa orquestrada por uma ONG sem fins lucrativos com sede em Amsterdã que trabalha para capacitar mulheres jovens e estudantes não-binários a continuarem sua educação, serem criativos e se tornarem as melhores versões de si mesmos.

“A visita da Duquesa foi uma maneira brilhante de celebrar o impacto que o Project Fearless causou nos últimos três anos, apresentando as meninas a um modelo acessível que está fazendo a diferença e usando sua voz”, disse a fundadora do Projeto Fearless, Mérida Miller.

Meghan fez uma visita ao primeiro curso de empreendedorismo da organização como coach convidada e ouviu os argumentos de negócios sustentáveis dos alunos e ofereceu feedback.

A duquesa estava vestida com um blazer bege, uma calça preta e um scarpin preto, bem ao estilo minimalista de Meghan. Sua maquiagem natural e acessórios minimalistas complementaram o look.

Embora a visita tenha acontecido em abril, somente agora a imprensa teve acesso à informação e vários meios de comunicação britânicos noticiaram a notícia a partir do post no Instagram da instituição.

Meghan tem uma trajetória representativa em defesa dos direitos das mulheres. Lembremos que, em 2015, ela se tornou Advogada das Nações Unidas para a Participação Política e Liderança das Mulheres. Em 2017, ela viajou pela Índia com a World Vision para conhecer meninas e mulheres afetadas pela estigmatização da saúde menstrual.

Em 2018, ela fez um discurso sobre o direito das mulheres à educação durante uma turnê real em Fiji com o marido, o príncipe Harry. E em 2019, ela escreveu mensagens fortalecedoras para mulheres que tentavam se libertar do trabalho sexual ou do vício e discurssou em um painel para o Dia Internacional da Mulher no King’s College, em Londres.

Em abril de 2021, a duquesa organizou uma mesa-redonda com membros da Girls Inc. local na rede Internet. No mesmo ano, para apoiar o Mês da História da Mulher, ela e Harry ofereceram doações por meio de sua fundação Archewell a quatro organizações líderes que trabalham para promover a igualdade de gênero.