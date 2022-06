Cachê para participar da 14ª edição do ‘A Fazenda’ pode passar de R$ 100 mil

Participar de reality show é uma das estratégias usadas por celebridades para melhorar o engajamento nas redes sociais e ainda faturar uma graninha durante o período que o programa está no ar ou depois da eliminação.

Como em outros programas do gênero, como o “BBB”, a direção do “A Fazenda” está buscando um elenco forte para a 14ª temporada e, por isso, estaria disposta a melhorar o cachê dos famosos selecionados para viver na sede, que fica no interior de São Paulo.

Segundo o site Observatório da TV, os famosos que toparem ser confinados no “A Fazenda 14″ serão recompensados com um cachê bem generoso. Agora, cada participante deve entre R$ 80 mil e R$ 150 mil, valor que supera os R$ 100 mil pagos até a última edição. No entanto, caso o peão ou peoa decida deixar o programa o cachê e os prêmios já recebidos será cortado imediatamente.

Em 2021, Adriane Galisteu estreou como apresentadora do reality show "A Fazenda" (Reprodução/Record TV)

Rodrigo Mussi, ex-participante do “BBB 22″, pode ser um dos escolhidos para ganhar essa bolada. Como aconteceu no ano passado com Bil Araújo, a direção do “A Fazenda” está de olho no influenciador digital para a 14ª temporada do programa.

Segundo a coluna de Fefito, do Splash UOL, a produção do reality show da Record TV está observando a recuperação do ex-BBB de perto para saber quando fazer a proposta para o ex-global. A ideia é chamar ele quando o tratamento chegar ao fim e ele for liberado pelos médicos.

Rodrigo Mussi (Foto: Reprodução/Instagram)

Além dele, a advogada Deolane Bezerra também está entre as prioridades da direção do reality show rural. Outros famosos, como Leo Picon, Márcia Fellipe e Deborah Albuquerque estão cotados para a 14ª edição.

Com apresentação de Adriane Galisteu, a nova temporada do reality show “A Fazenda” tem estreia prevista para o dia 13 de setembro, no horário nobre da Record TV.

