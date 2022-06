William Bonner retorna ao ‘Jornal Nacional’ após boatos sobre sua saída da TV Globo

Após boatos sobre a saída de William Bonner da TV Globo, o jornalista vai retomar a apresentação do “Jornal Nacional” nesta terça-feira (14). Ele estava de férias nos Estados Unidos e foi substituído por um rodízio de apresentadores nos últimos dias. Tanto Bonner quanto a emissora negam que ele esteja de saída.

No entanto, conforme o colunista Lucas Pasin, do UOL, o jornalista deve sim deixar a apresentação do telejornal no ano que vem, passando a atuar apenas nos bastidores como editor-chefe. A medida seria um processo para a aposentadoria de Bonner no futuro.

Recentemente, a TV Globo desmentiu os boatos de que William Bonner está deixando a emissora. Os rumores sobre a saída dele em 2023 agitaram as redes sociais e internautas já apontaram o nome de César Tralli como o seu substituto.

O jornalista já está há 26 anos na bancada do “Jornal Nacional” e, conforme a Globo, “não há previsão de que ele deixe a emissora em 2023 ou em qualquer outra data”.

Contudo, Lucas Pasin destacou que a emissora já realiza pesquisas de mercado com o público para saber quem pode ser o substituto. Heraldo Pereira, que costuma substituir Bonner na bancada, também vem sendo cogitado para o cargo.

‘Rocky Balboa’

Enquanto ainda estava de férias, o jornalista aproveitou para curtir a folga com a esposa, Natasha Dantas, nos Estados Unidos. Ele compartilhou com seus seguidores no Instagram um passeio que fez e recriou uma das cenas mais famosas do cinema, quando o lutador Rocky Balboa, vivido por Sylvester Stallone, sobe a enorme escadaria do Museu de Arte da Filadélfia (veja no vídeo abaixo).

“Quando a gente estava junto da estátua do Rocky, na Filadélfia, minha mulher falou assim pra mim: ‘Duvido que você suba correndo a escadaria do Museu da Filadélfia, que nem o Rocky fez no filme, e lá em cima ainda comemore com pulinhos. Duvido!’”, disse Bonner.

Assim, ele não hesitou e subiu a escadaria correndo, comemorando igual ao Rocky ao chegar ao topo.

LEIA TAMBÉM:

Sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, deixa arma em hotel no interior de SP; entenda o caso