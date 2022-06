‘Travessia’, novela substituta de ‘Pantanal’, será gravada fora do Brasil

Depois do remake de “Pantanal” exaltar as belezas do Brasil, a Globo se prepara para retomar as gravações de novelas fora do país. Em breve, a produção de dramaturgia viaja para Europa, onde vai filmar algumas cenas de “Travessia”.

A autora Gloria Perez e o diretor Mauro Mendonça Filho estão arrumando as malas para viajar para Lisboa, onde vão buscar locações para as primeiras cenas da próxima novela do horário nobre. Além da capital lisboeta, eles vão filmar no Maranhão e no Rio de Janeiro, que serão os destinos centrais da primeira fase do folhetim.

Escalação de Jade Picon para "Travessia" virou um dos principais assuntos da web (Reprodução/Instagram)

Com estreia prevista para outubro, a pré-produção para as gravações de “Travessia” estão adiantadas e, mesmo sem Gloria Perez ter fechado todo o elenco da novela da Globo, as primeiras filmagens devem começar em julho. Segundo o site Notícias da TV, uma equipe realizará as primeiras externas em Portugal, já que os roteiros dos 13 primeiros capítulos já foram entregues.

A produção inédita marca o retorno das viagens internacionais, já que desde o começo da pandemia de Covid-19 a Globo optou em desenvolver suas produção apenas no Brasil. A expectativa é que mesmo com o aumento de casos os trabalhos sigam o roteiro original.

"Travessia", de Gloria Perez, será exibida no lugar de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Vanessa Giácomo, Dandara Mariana, Lucy Alves, Chay Suede, Giovanna Antonelli, Alexandre Nero e Romulo Estrela estariam confirmados na nova novela de Gloria Perez. Uma curiosidade é que Giovanna Antonelli e Alexandre Nero foram confirmados como Helô e Stênio, personagens que fizeram parte de “Salve Jorge”.

No entanto, “Travessia” acabou sofrendo com algumas baixas. Por causa de agenda, os atores Mônica Martelli e Alexandre Borges deixaram o elenco do folhetim.

Giovanna Antonelli e Alexandre Nero na novela "Salve Jorge", da Globo (Reprodução/Globo)

A atriz, famosa por seus personagens cômicos, deixou a trama devido aos seus compromissos com a peça “Minha Vida em Marte”, segundo informações da jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo.

Já Alexandre Borges, que foi reservado para o folhetim, foi retirado de “Travessia” após a Globo decidir os novos rumos da produção, que incluíram mudar alguns nomes do elenco principal.

