‘Stranger Things’: Esta é a história de crime real que inspirou a 4ª temporada

O ator Joseph Quinn definitivamente ganhou seu título de estrela da quarta temporada de ‘Stranger Things’. O que você pode não saber é que seu personagem, Eddie Muson, se baseia em uma história de crime da vida real que ocorreu no início dos anos 90. O cabelo comprido e desarrumado de Eddie fez dele alvo para os valentões da Hawkins High ao mesmo tempo em que já roubou os corações dos fãs da série e fez dele o favorito dessa temporada.

Presidente do Hellfire Club, Eddie Munson tem obsessão por Dungeons and Dragons e propensão para o heavy metal. Nos anos 80, os Estados Unidos estavam vivendo o chamado Pânico Satânico, uma histeria em massa na qual muitos acreditavam que cultos satanistas estavam cometendo assassinatos ritualísticos e dominando o país. Embora isso fosse liderado pela propaganda e não tivesse base em fatos, muitas pessoas foram acusados injustamente e até condenados por crimes que não cometeram.

A história de Eddie é inspirada na série de documentários ‘Paradise Lost’, que narra a condenação injusta de três adolescentes de West Memphis, Arkansas. O personagem de ‘Stranger Things’ faz uma breve referência a Damien Echols, que foi falsamente identificado como líder do West Memphis Three.

A semelhança está em, após a morte de Chrissy Cunningham, Jason e os outros membros do time de basquete estarem convencidos de que o assassinato foi parte de um ritual satânico liderado por Eddie. A partir daí decidem caçá-lo e ferir qualquer um que esteja em seu caminho.

No caso relatado em ‘Paradise Lost’, o próprio Damien Echols foi alvo de moradores de West Memphis pelo fato de ser diferentão com seus cabelos compridos, usar camisas do Metallica, fumar cigarros e passar muito tempo sozinho.

Echols, Jessie Miskelly Jr. e Jason Baldwin foram injustamente condenados pelo triplo homicídio de três meninos de oito anos em 1994 e, apesar de terem sido soltos, ainda permanecem culpados aos olhos das pessoas cerca de 30 anos depois.

Não sabemos o que vai acontecer com Eddie no final da 4ª temporada, mas só podemos esperar que ele consiga escapar das garras de Vecna e Jason do time de basquete.