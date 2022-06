Popload Festival anuncia line-up com Pixies, Years & Years e Jack White

O festival de música Popload está de volta, após dois anos de pausa por conta da pandemia. A nova edição chega com nomes de peso do rock alternativo e do indie, como Pixies e Years & Years, projeto solo do cantor Olly Alexander.

A organização do evento anunciou, nesta terça-feira (14), a programação completa e a abertura oficial das vendas de ingressos para o público geral.

Veja quem se apresenta no Popload Festival 2022:

Pixies

Jack White

Years & Years

Chet Faker

Cat Power

Perotá Chingó

Jup do Bairro

Os ingressos tem preços que variam de R$ 190 (meia-entrada na pista) a R$ 680 (inteira na pista premium). A compra pode ser realizada no site oficial ou na bilheteria física, localizada no Teatro Renault (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista).

Além das opções de ingressos de meia-entrada e inteira, o evento vai oferecer a opção de entrada social, com desconto de 45% no preço do ingresso inteira. Ela estará disponível para quem fizer uma doação de R$ 10 à Pastoral Povo da Rua do Padre Júlio Lancelotti.

O festival acontece no dia 12 de outubro, uma quarta-feria, mas feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. Ele será realizado no Centro Esportivo Tietê (Av. Santos Dumont, 843 - Luz), na região central de São Paulo.

Esta é a primeira vez que o evento acontece no Centro Esportivo Tietê. As edições anteriores foram realizadas no Memorial da América Latina, na zona oeste da capital paulista.

A última edição do festival, em 2019, contou com a presença de Jack White, por meio da banda Racounters. Ele também já tinha vido ao Brasil em outras ocasiões, como integrante da banda White Stripes e em projetos solo.

Patti Smith, Hot Chip e Beirut foram os outros headliners do evento em 2019. Edições anteriores trouxeram nomes como Lorde, Tame Impala, Iggy Pop e Blondie.

