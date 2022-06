‘Pantanal’: Casamento de Juma e Jove terá convidado especial; confira quem será

Nos próximos capítulos do remake da novela “Pantanal”, Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen) finalmente irão se acertar e oficializar o romance com uma grande festa de casamento, que terá um convidado especial para todos os personagens.

Na cena, que deve emocionar os fãs da novela da Globo, o personagem Velho do Rio (Osmar Prado) deve aparecer de surpresa na cerimônia de casamento da menina-onça e de seu neto. Mas, quem deve ficar emocionado de verdade é José Leôncio (Marcos Palmeira), que irá reconhecê-lo de primeira.

No remake de "Pantanal", Velho do Rio (Osmar Prado) invade o casamento de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) (Reprodução/Globo)

O reencontro familiar de “Pantanal” vai acontecer quando Jove e Juma estiverem prestes a dizer “sim” um para o outro diante do padre. Na cena, o religioso irá iniciar com algumas perguntas a Juma Marruá, e Jove Leôncio, de forma divertida, pedirá para ela responder sempre “sim” e antes da cerimônia acabar o Velho do Rio, que estará por perto esperando o momento certo, vai surpreender a todos.

Gravidez

Como na versão original da novela, exibida na extinta TV Manchete, Juma vai engravidar de Jove e, até onde sabemos, eles serão pais de uma menina, que levará o nome de Maria Marruá Leôncio.

A neta de José Leôncio deve nascer da mesma maneira que Juma, em uma canoa, em pleno rio. Para quem não lembra, na primeira fase da novela da Globo, Maria Marruá (Juliana Paes) estava em uma canoa, quando deu à luz sozinha.

"Pantanal": Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) serão pais de uma menina (Reprodução/Globo)

Nas redes sociais, Alanis Guillen acabou revelando parte do mistério ao postar um vídeo, por meio do stories, mostrando os bastidores das gravações do remake da Globo. Na cena, a famosa aparece dentro de um barco e com uma barriga falsa de gravidez.

Com final previsto para outubro, o remake da novela “Pantanal” é desenvolvido pelo autor Bruno Luperi e baseado no roteiro original de Benedito Ruy Barbosa.

