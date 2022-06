“Ele mentiu”: Amber Heard volta a acusar Johnny Depp de agressão

Poucos dias após ser condenada a pagar uma indenização de US$ 8 milhões por difamação ao ex-marido, a atriz Amber Heard voltou a acusar Johnny Depp de tê-la agredido sexualmente durante o casamento.

A acusação foi feita durante uma participação da atriz de 36 anos no programa de Savannah Guthrie, do Today Show. Durante o programa, Amber disse que os jurados foram enganados por seu ex-marido, segundo ela um ator fora do comum “que convenceu o mundo que ele tinha uma tesoura no lugar dos dedos”, em uma referência à sua atuação em Edward Mãos de Tesoura, em 1990.

A atriz de Acquaman acusou Depp de mentir aos jurados durante o julgamento quando disse que ‘nunca beteu nela’. Questionada pela apresentadora se eras realmente mentira essa afirmação, Amber Heard apenas respondeu: “Sim, é”.

Ela disse ainda que foi submetida a ódio e crueldade online durante todo o julgamento e também após o veredicto e que as campanhas nas mídias sociais a favor de Depp tornaram o julgamento tendencioso e o veredicto final ‘injusto’.

“Mesmo alguém que tem certeza de que eu mereço todo esse ódio e crueldade, mesmo que você pense que estou mentindo, você ainda não pode me olhar nos olhos e dizer que acha que nas mídias sociais houve uma representação justa”, disse.

Durante todo o julgamento dos atores as mídias sociais repercutiram cada etapa do processo, com hashtags como #JusticeForJohnnyDepp e #JusticeForAmberHeard. O apoio ao ator no TikTol teve 20,6 bilhões de visualizações, enquanto Amber teve um número bem mais baixo, pouco mais de 92 milhões de visualizações.

APELAÇÃO

Um dia após o veredicto, a advogada da atriz disse que sua cliente iria apelar da decisão dos jurados e disse que Amber não tinha condições de pagar os US$ 8,35 milhões a Depp determinados pela corte.