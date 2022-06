Como ‘Obi-Wan Kenobi’ mostra semelhanças entre os Jedi e os Sith

A série ‘Obi-Wan Kenobi’ traz o ator Ewan McGregor de volta ao papel título em uma nova trama que se passa depois dos eventos do filme ‘Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith’ (2005). No final do filme, o mestre jedi precisou se refugiar no planeta Tatooine, tanto para se esconder do Império quanto para proteger o pequeno Luke Skywalker.

A série leva o mestre jedi a reviver, através de suas memórias, vários acontecimentos de sua vida, além de colocá-lo em uma nova missão para resgatar a princesa Leia, sequestrada de seus pais adotivos.

Star Wars sempre levou ao público a ideia mais abrangente de família formada por laços que vão além do sangue. A trilogia original explorou isso através da amizade entre Luke (Mark Hamill), Leia (Carrie Fisher) e Han (Harrison Ford).

A trilogia de sequências também aborda esse tema, já que Rey (Daisy Ridley) rejeita seu vínculo familiar com o imperador Palpatine (Ian McDiarmid) em favor de sua amizade com Finn (John Boyega) e Poe (Oscar Isaac). Essa tradição permanece com a trágica dissolução da irmandade entre Obi-Wan (Ewan McGregor) e Anakin (Hayden Christensen).

A série spinoff ‘Obi-Wan Kenobi’ segue os mesmos passos: Luke e Leia Skywalker, órfãos após ‘A Vingança dos Sith’, encontram suas famílias adotivas nos Lars e Organas, respectivamente. Mas entre Jedi e o Império existem semelhanças quando se trata de recrutamento. “Então me juntei aos Jedi e consegui uma nova família”, conclui Obi-Wan explicando à pequena Leia sobre também não estar em sua família de sangue.

Já sabemos que os Jedi são recrutados ainda quando crianças, quando se identifica sua sensibilidade à Força. Essa tática de recrutamento não é tão diferente do Lado Negro.

Obi-Wan e Leia procuram refúgio com Tala (Indira Varma), uma oficial imperial que trabalha com rebeldes e Jedis para proteger fugitivos e refugiados através da rede subterrânea Caminho. Ela explica a eles que “Hoje em dia, o Império caça qualquer um que seja sensível à Força, até mesmo crianças.”

Essa busca do Império por crianças sensíveis à Força é explorada ainda mais na série animada ‘Rebels’, na qual um Jedi sobrevivente, seu Padawan e um grupo de rebeldes devem impedir o Império de atrocidades.