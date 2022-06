Camila Pitanga ganha declaração ao completar 45 anos: ‘Quanto mais te conheço, mais te amo’

A atriz Camila Pitanga completa 45 anos nesta terça-feira (14) e ganhou uma declaração do namorado, o professor de filosofia Patrick Pessoa, de 46. Em publicação no Instagram, ele compartilhou várias fotos do casal e escreveu uma legenda bem apaixonada (veja abaixo).

“Camila, quanto mais te conheço, mais te amo. Este é só o teu segundo aniversário do resto das nossas vidas. Já era”, escreveu o professor.

No Dia dos Namorados, celebrado no último domingo (12), foi a vez da atriz a se declarar. Ela fez uma postagem, com uma foto do amado, e perguntou: “Patrick namora já, ontem, sempre comigo?”.

Em seguida o professor comentou no post e disse: “Sempre. Agora já era. Agora é para sempre. Te amo, namorada”, afirmou.

O casal assumiu o namoro em outubro do ano passado. Esse é o primeiro relacionamento público da atriz desde que ela terminou, no fim de 2020, o romance de quase dois anos com a artesã Beatriz Coelho.

A atriz também foi casada por dez anos com o diretor de arte Cláudio Amaral Peixoto, com quem teve a filha Antônia. Depois disso, já namorou o ator Igor Angelkorte e o músico Rafael Rocha.

Próximo papel

Camila Pitanga encerrou seu contrato fixo com a TV Globo e, recentemente, anunciou sua participação no seriado “Segundas Intenções”, da HBO Max. Essa é o primeiro trabalho dela após a saída da emissora.

Durante participação no “Faustão na Band”, a atriz falou sobre o papel que vai interpretar. “A minha personagem é uma influenciadora digital e ela é a papisa da harmonização facial. A série fala sobre esse campo que é um status”, disse ela.

