Apesar de matéria viral, portal diz que Amber Heard não foi demitida de ‘Aquaman 2’

Após uma matéria viral que apontava a demissão de Amber Heard de seu papel como Mera em ‘Aquaman e o Reino Perdido’, a Variety falou com uma fonte que negou a informação nesta terça-feira (14). De acordo com o portal, um porta-voz da atriz afirmou o seguinte: “O boato continua como desde o primeiro dia – impreciso, insensível e um pouco insano”.

A atriz protagonizou o papel de Mera no primeiro filme de ‘Aquaman’, ao lado de Jason Mamoa. Heard também apareceu em ‘Liga da Justiça’ e na reconfigurada ‘Liga da Justiça de Zack Snyder’.

Veja mais: ‘Sexy Trash’: O que muda em Klaus de ‘The Umbrella Academy’ após partida de Ben

Amber Heard perde processo para Johnny Depp

Nos últimos meses, a atriz enfrentou um processo contra seu ex-marido e estrela de Hollywood, Johnny Depp. Heard foi prejudicada após o julgamento de calúnia e difamação em relação ao ator, depois de ter afirmado em uma coluna do Washington Post, em 2018, que Depp era abusivo com ela na época em que se relacionaram.

Amber foi condenada a pagar a Depp 10 milhões de dólares em danos compensatórios e 350 mil em danos punitivos, pois o júri decidiu que a reputação e carreira de Depp haviam sido prejudicados pela declaração da atriz em 2018.

Após receber Depp receber o apoio massivo do público nas redes sociais durante o desenrolar do julgamento, Amber comentou sobre a repercussão na internet sobre o processo entre o ex-casal. De acordo com a atriz, a representatividade não foi justa.

“Mesmo alguém que tem certeza de que eu mereço todo esse ódio e crueldade, mesmo que você pense que estou mentindo, você ainda não poderia me olhar nos olhos e me dizer que acha que nas mídias sociais houve uma justa representatividade”, disse. “Você não pode me dizer que acha que isso foi justo.”