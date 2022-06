Antes de ‘Cara e Coragem’, Igor Fernandez enfrentou ataques homofóbicos

Na novela “Cara e Coragem”, o ator Igor Fernandez interpreta Lucas, um dançarino da companhia de dança vertical, que faz de tudo para conquistar Anita, papel de Taís Araujo na trama da Globo. Mas, fora do set de filmagem, ele é casado e já passou por problemas no dia da cerimônia.

Antes de assinar um novo contrato com a Globo, onde já atuou na série “Sob Pressão” e no folhetim “Bom Sucesso”, o famoso se casou com o psicólogo Gabriel Soares, com quem namorou por sete anos.

A cerimônia aconteceu em 2021, no meio da pandemia da covid-19, quando eles optaram por fazer algo mais reservado: “Realizamos uma união estável, que é um direito há pouco tempo conquistado por casais homoafetivos. Um passo importante para nós e para o mundo. Ainda pretendemos, um dia, fazer um casório com tudo que tem direito”, anunciou o ator em suas redes sociais.

Igor Fernandez e Taís Araujo em "Cara e Coragem" (Divulgação/Globo)

Mas, o momento de festa acabou em pouco tempo, já que ao anunciar a união com o psicólogo, Igor Fernandez foi alvo de comentários homofóbicos.

Na época, o ator de “Cara e Coragem” afirmou que algumas pessoas não aceitavam o seu casamento: “O povo está espumando. Está vendo por que isso é importante? As pessoas morrem por isso todos os dias. Com uma faca na mão, algumas dessas pessoas me matariam. Qual crime eu cometi mesmo?”.

Ator Igor Fernandez e o marido em Paris (Reprodução/Instagram)

Além do artista, Gabriel, marido de Igor, usou suas redes sociais para falar sobre a conquista do casamento entre pessoas do mesmo sexo: “Hoje podemos formalizar nossa união perante a lei através da união estável. Espero de coração que nossos legisladores extremamente omissos no tema passem a nos enxergar. Somos uma família como qualquer outra!”.

A novela “Cara e Coragem” é exibida de segunda-feira a sábado, na faixa da s19 horas, substituindo “Quanto Mais Vida, Melhor”.

