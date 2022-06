Ana Maria Braga fala sobre surto de coronavírus nos bastidores do ‘Mais Você’: ‘Fica aí o alerta’ (Reprodução/TV Globo)

Nesta segunda-feira (13), a apresentadora do programa matutino da TV Globo ‘Mais Você’, Ana Maria Braga, revelou que houve um surto de Covid-19 nos bastidores. De acordo com ela, diversos funcionários da produção estão se afastando após receberem o resultado positivo do vírus.

Enquanto distribuía pães entre os que estavam presentes no estúdio do programa, Ana Maria Braga comentou sobre o novo surto do vírus e alertou aos telespectadores:

“Hoje eu fiquei sabendo que uma série de ajudantes nossos, inclusive a Maria, testou positivo para a Covid-19, por isso nosso estúdio hoje está mais vazio do lado de cá. Então fica aí o alerta, vamos pedir saúde para todos nós.”

Esta é a segunda vez em que a apresentadora do programa matinal foi infectada pelo Covid-19. Ela voltou ao comando do ‘Mais Você’ na segunda-feira (6), após ter se recuperado. A primeira vez em que Ana Maria pegou o vírus foi em julho do ano passado.

Veja mais: Ana Maria Braga ensina simpatia de Santo Antônio no ‘Mais Você’

Novo horário do ‘Mais Você’

Ana Maria Braga recebeu Felipe Andreoli nesta segunda-feira (13) para comentar sobre as notícias que envolvem o mundo dos esportes.

O jornalista confessou que não foi fácil sair da cama com o frio que fez durante a madrugada e comemorou o novo horário da atração a partir de julho.

“Com o ‘Mais Você’ em novo horário, dá pra ficar um pouquinho mais na cama”, disse. “Ele tá rezando pra chegar o Dia da Independência Americana”, lembrou Ana, fazendo referência ao 4 de julho, quando o matinal passará para a faixa das 10h30.

O programa irá trocar os horários com o ‘Encontro’, sob comando de Patricia Poeta, junto com Manoel Soares. Apresentado pela dupla, passará a ser exibido mais cedo, após o ‘Bom Dia Brasil’.

De acordo com o diretor de variedades, Mariano Boni, a emissora está “reforçando a complementaridade dessas produções, cujas equipes poderão trabalhar ainda mais entrosadas.”