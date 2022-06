A verdade por trás da saída de Jojo Todynho da ‘Dança dos Famosos’

Após ser eliminada da “Dança dos Famosos”, Jojo Todynho usou o seu perfil oficial no Instagram para falar sobre a sua saída da atração do “Domingão com Huck”.

Em uma conversa com os fãs, por meio do stories, a funkeira deixou claro que não basta ser querida pelo público para seguir na competição: “Não fiquem tristes não. Eu não danço nada, não é pra mim. Foi bom, me diverti, fiz amizades excelentes. Tô muito feliz, dei o meu melhor”, disse a famosa.

Depois do desabafo, Jojo Todynho questionou os seguidores quem deveria ganhar a primeira edição “Dança dos Famosos” apresentada por Luciano Huck: “Quem será que vai ser o campeão???? Deus está no controle”, comentou Jojo nos stories.

A esposa de Lucas Souza também agradeceu o apoio e o trabalho de Rolon Ho, seu instrutor durante a competição de dança: “Não terá textão, o vídeo fala tudo o que vivemos, uma grande amizade e cumplicidade de parceiros de dança”.

O instrutor também comentou o vídeo e disse que não conseguiu segurar o choro: “Me segurei para não chorar no programa, mas editando esse vídeo eu não aguentei e desabei, muito obrigado Jojo por tudo, gratidão por cada momento vivido contigo e de aprendizado que irei levar pro resto da minha vida. Gratidão a toda produção e direção desse programa incrível que mudou minha vida!!”, escreveu o bailarino.

Ousadia?

A campeã do reality show “A Fazenda 12″, exibido pela Record TV, pediu para que Boninho, diretor de entretenimento da Globo, colocasse ela na próxima edição do “Big Brother Brasil”, que chega na grade de programação apenas em 2023: “Vou aproveitar que estou aqui: Globo, me contrata. Boninho, me bota no BBB”, disse ela.

Em seguida, Jojo Todynho, que já disse que seria a próxima Carminha da Globo, pediu uma oportunidade de trabalho para Glória Perez: “Me bota em uma novela, Glória Perez, por favor”, disparou ela no palco do programa de Luciano Huck.

