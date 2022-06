Vai dar namoro? Viih Tube curte spa com Eliezer

A ex-BBB Viih Tube compartilhou um momento íntimo ao lado do também ex-brother Eliezer Netto no último domingo (12). Ela mostrou os dois curtindo o Dia dos Namorados em um spa.

A famosa filmou o rapaz e o marcou nos stories do Instagram. Os dois supostamente vivem um affair.

“Ah, gente, é isso. Estamos aqui, relaxando, massagem, banho... que mais?”, disse Viih Tube. “Ah, f***-se, né, gente, vou esconder pra que?”. Enquanto isso, Eli cai na gargalhada, acompanhado da loira.

Mais tarde, Viih Tube voltou às redes sociais e mostrou os dois comendo fondue.

Print revelado por Viih Tube

Nos stories do Instagram, Viih Tube também compartilhou o print de uma conversa com uma funcionária do spa onde passou o dia do Eli.

Na mensagem, ela recebe o convite do estabelecimento para passar o Dia dos Namorados no local e pergunta se pode levar um ficante como acompanhante ao invés de um compromisso sério - que afirma não ter.

Confira abaixo:

Viih Tube compartilha print de conversa com spa Instagram (Reprodução)

Planos para a solteirice

Viih Tube assegurou que pretende estar solteira nos próximos meses para aproveitar a famosa Farofa da GKay. “Quero estar solteira na Farofa da GKay”, contou a ex-sister em entrevista à coluna de Patrícia Kogut no jornal “O Globo”.

Viih Tube falou também sobre a relação com Eliezer. “Eu já conversava com a equipe dele durante o programa. Armei mutirão de votação porque gostei da energia. Ele é leve e brincalhão. Quando saiu da casa, veio me agradecer. A gente começou a conversar, e ele disse: ‘Já que estamos aqui, deixa eu te pedir ajuda’ (na parte profissional). Foi genuíno das duas partes. Estamos nos conhecendo.”

