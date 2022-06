Silvio Santos tira dúvidas sobre transgeneridade e agita a web: ‘Se a ciência permite, seja feliz’

Silvio Santos fala com naturalidade sobre transgeneridade e agita as redes sociais (Reprodução/SBT)

Aos 91 anos, o apresentador Silvio Santos surpreendeu o público ao falar com naturalidade sobre transgeneridade no “Programa Silvio Santos”, no SBT, no domingo (12). Ele entrevistou Ava Simões, uma miss trans, e aproveitou para tirar algumas dúvidas sobre o tema: “Se a ciência permite, você faz a transformação e seja feliz”, disse ele. O assunto repercutiu nas redes sociais e o nome do apresentador aparece entre os assuntos mais falados do Twitter (veja abaixo).

91 anos e dando aula! Silvio Santos prestando serviço sobre ser feliz sendo o que você é. Tenho tanto orgulho desse homem! ❤ pic.twitter.com/7r0SwtlzL9 — Laércio Botega (@laerciobotega) June 13, 2022

Na entrevista, Silvio perguntou a Ava, campeã do concurso Miss Trans Star Internacional em 2019, sobre o que é a transgeneridade - quando uma pessoa não se identifica com o gênero que lhe foi designado ao nascer.

“Você nasceu menino. Por qualquer razão, que eu desconheço, você se convenceu de que não era um menino. E aí, você recorreu aos médicos, recorreu à ciência, e a ciência fez com que você deixasse de ser menino e passasse a ser menino e passasse a ser menina?”, questionou ele.

Em seguida, Ava respondeu afirmativamente. E Silvio continuou: “E as pessoas que fizeram isso hoje são chamadas de transexuais? Quer dizer, transferiram o sexo, como o nome está dizendo. E também pode nascer menina e querer ser menino”, complementou.

“Correto”, concordou Ava, mais uma vez. “Posso dizer que passei a ser mais feliz”, ressaltou ela.

Silvio deu uma aula contra a transfobia e disse: “Está certo! Por que não? Se você nasce menino, os anos passam e você se sente uma menina, você está sofrendo, então. Se você quer se livrar desse sofrimento, e se a ciência permite, você faz a transformação e seja feliz!”, declarou.

Ava comemorou as falas do apresentador: “Exatamente! Silvio, você está sendo um serviço grandioso para o Brasil”, declarou ela, sendo novamente surpreendida pelo comunicador. “Ué, para que vai viver sofrendo, se pode viver contente, certo?”, ressaltou ele.

Veja abaixo a repercussão sobre as falas de Silvio Santos nas redes sociais:

RESPEITO!

Silvio Santos, no alto dos seus 91 anos, ensinando muito homofóbico novinho por aí como é que se faz!



- Se você quer se livrar desse sofrimento, você faz a transformação e fica feliz! #ProgramaSilvioSantos pic.twitter.com/ipDFFxVa85 — Luiz Ricardo (@excentricko) June 13, 2022

Ele pode vacilar de vez em quando, mas arrasou aqui, e lembro de quando eu era criança, o unico programa que dava oportunidade pras trans mostrarem sua arte, era o Show de Calouros do Silvio Santos, isso nos anos 80. Eu achava a coisa mais chique as produções! https://t.co/BjYtDzE2mC — Dila (@DilaComments) June 13, 2022

Golaço do Sílvio Santos aqui.

Falar sobre gênero, sobre o direito de ser e viver em tempos onde o conservadorismo comanda, em rede nacional é algo que nos deixa feliz! pic.twitter.com/Zo97mWBFqn — PorcoÍris ⓟ 🏳️‍🌈 (@oporcoiris) June 13, 2022

“Para que vai viver sofrendo, se pode viver contente” Silvio Santos dando uma aula de sexualidade aos 91 anos e com muita humanização. ELE É O REI e eu amo esse veinho. Haters aqui não hein! #SilvioSantos #sexualidade #sbt https://t.co/L9n1Ogd5IZ —  Elton Dutra 💎 (@_elton_dutra) June 13, 2022

