Sandy muda o visual e arranca elogios dos seguidores; confira

Sandy surpreendeu seus seguidores ao compartilhar neste fim de semana duas fotos de visual completamente novo. A cantora aderiu aos cabelos ruivos e mais curtos - e fez sucesso!

“E do nada… PÁ!! Maria Chiquinha fazendo cosplay de Viúva Negra”, escreveu Sandy na legenda do post, em referência a personagem do Universo Marvel.

Confira o novo look:

Nos comentários, os fãs elogiaram a ex-dupla de Júnior. “Wow. Arrasou! Linda”, “Perfeita”, Maravilhosa sempre”, “Pronta pra turnê 2022″, “Assim você nos mata de amor”, “Que deusa”, “Mulher, tu consegue ser linda de todos os jeitos” e “Sandy é tão linda que deveria ser um elogio, tipo: ‘nossa, você tá tão Sandy hoje’” foram algumas das menções.

O marido de Sandy, o músico Lucas Lima, também deixou um recado para a amada na rede social. “Me chama de Peter, MJ”, brincou, fazendo referência a Peter Parker e Mary Jane, personagens da franquia “Homem-Aranha”.

Nova turnê de Sandy

Sandy anunciou que dará início a sua nova turnê ao redor do Brasil a partir do mês de agosto. Os ingressos já estão a venda.

“Aeeee! É isso mesmo que caiu no seu feed!! Tô muuuuuito feliz por compartilhar as primeiras datas da minha turnê, depois de três (LONGOS) anos de espera! Chega logo, agosto!! Sim, vai ter projeto novo e turnê! Em breve, conto mais. Por enquanto, anota aí: ingressos à venda a partir de 1º de junho. Vamos?Mais informações: www.sandyoficial.com.br. Me espeeeeeeera...”, escreveu a cantora no feed do Instagram no último dia 25 de maio.

Confira as datas anunciadas pela própria artista:

