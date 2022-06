Ricky Martin posta foto de seu filho Renn e manda poderosa mensagem de inclusão

O cantor Ricky Martin publicou algumas fotos em seu Instagram de seu filho caçula Renn, de 3 anos, fruto de seu casamento com Jwan Yosef, com quem tem mais três filhos: Matteo, Lucía e Valentino, segundo notícia do Nueva Mujer.

Aproveitando o Mês do Orgulho nos Estados Unidos, Ricky mostrou seu filho caçula descalço, de bermuda e camiseta amarela brincando com um carrinho no quarto em frente de um arco-íris que o sol projeto no chão para mandar uma poderosa mensagem de inclusão a todos.

“Meu filho encontrou um arco-íris natural em nosso armário. Sim, há luzes e arco-íris em nossos armários agora. Chega de escuridão, apenas feliz #PRIDE #pridemonth a todos. #BabyRenn”, escreveu o cantor.

Embora o rosto do garoto não possa ser visto nas imagens, é possível ver que Renn tem lindos cabelos louros cacheados, assim como sua irmã mais velha, Lucia.

Com essa imagem, além de mostrar o filho e falar de inclusão, o cantor quis mostrar que todos têm o direito de amar e serem amados, sem preconceito.

Mrs. American Pie

O cantor foi confirmado no elenco da série Mrs. American Pie, série cômica que vai estrear na Apple TV+. Essa não é a primeira vez que Ricky Martins disputa espaço na telona com grandes atores de Hollywood. No início da carreira, ele trabalhou em Hospital General, na teceira temporada da série Glee (The Spanish Teacher) e seu último papel foi no filme O Assassinato de Gianne Versave: American Crime Story, em 2018, onde viveu Antonio D’Amico, companheiro de Gianni.

