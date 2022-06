Paolla Oliveira explica porque o relacionamento com Diogo Nogueira é diferente dos anteriores

Já faz quase um ano que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira assumiram publicamente que estão em um relacionamento, mas a demonstração de carinho e a paixão do casal pelas redes sociais segue igual desde o início.

A atriz já namorou alguns nomes famosos, como o diretor de novelas Rogério Gomes e o colega de profissão Joaquim Lopes - com quem teve um fim conturbado.

Talvez por isso Paolla preferisse manter a discrição. “Eu sou meio Pollyana, alto astral. É a melhor maneira de levar a vida. Não é mascarar”, disse a atriz, em entrevista ao podcast Papo de Novela.

Mas isso mudou a partir do momento em que começou a namorar o sambista Diogo Nogueira. “Para relacionamento eu sempre fui muito reservada. Sempre cuidei tanto que eu não queria que as pessoas vissem demais, eu queria colocar debaixo do braço e cuidar. Mas é muito difícil fazer isso com o Diogo, né?”, riu.

“É muito difícil, no estar com ele, a gente acabar não aparecendo. E daí eu me dei conta: ‘Por que não? Por que não mostrar um relacionamento?’”, comentou Paolla.

Nova novela

Paolla Oliveira está na nova novela das 19h na TV Globo, “Cara e Coragem”. Ela e o ator Marcelo Serrado interpretam os protagonistas da história.

O folhetim substitui “Quanto Mais Vida, Melhor!”. A TV Globo espera recuperar os índices pré-pandemia com a nova novela.

A história segue Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado), uma dupla de dublês publicitários que são demitidos. Para sobreviver, eles abrem uma empresa no ramo (a Coragem.com) e são contratados por Clarice, personagem de Taís Araújo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice.

“Cara e Coragem” foi criada por Claudia Souto, mesma autora de “Pega Pega”. Já a direção artística fica a cargo de Natalia Grimberg, mesma de “Geração Brasil” e “A Lei do Amor”.

