‘Pantanal’: A cena da morte de Levi será totalmente fiel à exibida em 1990?

A morte do peão Levi (Leandro Lima) está próxima e uma das curiosidades dos fãs da novela “Pantanal” é saber se a cena que vai ao ar na Globo será fiel ao que aconteceu na versão original da trama, que foi exibida em 1990.

Até o momento, a história do peão foi contada como foi escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa, há 32 anos, quando o vilão era vivido pelo ator Rômulo Arantes. No folhetim, ele também se envolvia em uma briga com Juma (Cristiana Oliveira) e Muda (Andréa Richa) e deste conflito ele não sairia vivo.

Pantanal: Tibério ou Levi? Veja com quem Muda ficará na novela (Foto: Divulgação/Globo)

Para quem não assistiu a versão original de “Pantanal”, Levi é atingido por um tiro de espingarda e acaba saindo correndo e, mesmo sangrando, ele vai em direção ao rio, onde encontra Tibério (Sérgio Reis). Por lá, eles acabam discutindo e o peão exige que Levi se entregue.

Como já sabemos, Levi não é de fugir de uma boa briga e, por isso, ele começa a gritar que tinha acabado de assassinar Muda, despertando a ira de Tibério, que atira contra o ex-amigo. Na novela de Benedito Ruy Barbosa, o vilão acaba caindo no rio e tenta nadar até o barco, mas o sangue atrai as piranhas da região, que o devoram vivo.

Já no remake de “Pantanal”, Levi (Leandro Lima) acaba sequestrando Maria Rute/Muda (Bella Campos), após um relacionamento relâmpago com Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

LEIA TAMBÉM: Declaração de amor movimenta o começo da semana em ‘Cara e Coragem’

No entanto, tudo sai do controle e ele ameaça Maria Rute de morte. Sabendo de tudo, Juma tenta defender a amiga e atira no peão, que acaba fugindo.

Ator Leandro Lima nos bastidores de "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Nervoso e assustado, Levi será encontrado por Tibério (Guido) no meio da mata e depois de uma briga ele acaba caindo no rio onde será devorado por piranhas.

O remake da novela “Pantanal” é desenvolvido pelo autor Bruno Luperi e baseado no texto original de Benedito Ruy Barbosa, que foi exibido na extinta TV Manchete.

LEIA TAMBÉM: Ivete Sangalo celebra programa inédito nas tardes da Globo: ‘Vai ser demais’