Jojo Todynho deixa o ‘Domingão’ e pede emprego fixo na Globo

Jojo Todynho deixou a “Dança dos Famosos”, mas antes de sair da competição, a funkeira resolveu implorar por uma vaga fixa na Globo. Ao lado dos demais participantes, ela jogou o seu charme para Boninho.

A campeã do reality show “A Fazenda 12″, exibido pela Record TV, pediu para que o diretor de entretenimento colocasse ela na próxima edição do “Big Brother Brasil”, que chega na grade de programação apenas em 2023: “Vou aproveitar que estou aqui: Globo, me contrata. Boninho, me bota no BBB”, disse ela.

Em seguida, Jojo Todynho, que já disse que seria a próxima Carminha da Globo, pediu uma oportunidade de trabalho para Glória Perez: “Me bota em uma novela, Gloria Perez, por favor”, disparou ela no palco do programa de Luciano Huck.

Aproveitando os apelos da famosa, o apresentador Luciano Huck entrou na onda e disse que ela sempre terá um espaço no “Domingão com Huck” e ela aproveitou: “Ah, tenho? Deixa eu ser sua assistente de palco?”, rebateu Jojo.

Vale destacar que, neste domingo (12), a cantora Jojo Todynho ficou em último lugar na “Dança dos Famosos”, quadro onde foi destaque até a última semana. Neste fim de semana, os competidores dançaram no ritmo caliente e ela acabou perdendo para Ana Furtado, Vitória Strada, Jéssica Ellen, Sergio Menezes e Vitão, que seguem na disputa. A grande final acontece no dia 3 de julho.

Ao deixar o palco, Jojo Todynho agradeceu toda a equipe e a oportunidade de dançar na TV: “Foi muito boa a minha jornada, fiquei muito feliz. Estou feliz também que vou descansar!.

Ela aproveitou para se declarar para o seu professor: “Você, Rolon, merece muito sucesso na sua caminhada. Muitos momentos em que eu cheguei aqui triste e queria ir embora, e eu falei que estava aqui por você. Trabalhar com a música e com a dança não é fácil. Hoje você tem show, amanhã você não tem. Não é estável. Mas a nossa amizade continua pra sempre!”.

