Jade Picon celebra o amor próprio no Dia dos Namorados e ressalta: ‘Não tenho compromisso fixo’

A ex-BBB Jade Picon aproveitou o Dia dos Namorados, comemorado no domingo (12), para deixar bem claro que está solteira. Em vídeos publicados nos stories do seu Instagram, ela falou da pressão que sente em ter que assumir um relacionamento, das fofocas que circulam envolvendo seu nome, mas garantiu: “Não tenho compromisso fixo com ninguém”.

Jade começou as postagens abrindo o coração para seus seguidores: “Eu estou solteira com todas as letras. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não estou namorando, que não estou ficando sério, não tenho compromisso fixo com ninguém”, garantiu.

A influenciadora digital se definiu como uma mulher de “20 anos, bem resolvida, bem decidida e feliz”. Ela também citou os relacionamentos passados que teve com João Guilherme e com o também ex-BBB Paulo André, o PA, ainda durante o BBB22.

“Esse é o meu primeiro Dia dos Namorados solteira em três anos. Vocês acompanharam o meu relacionamento de três anos com o João, acompanharam agora em rede nacional o romance com o PA, e eu tenho um carinho enorme por tudo que eu vivi, por toda a história, pelos fãs, mas no momento em que eu estou da minha vida eu preciso priorizar a pessoa que mais me prioriza, que sou eu”, ressaltou.

A ex-BBB disse, ainda, que “está muito feliz” com o momento em que vive, mas fez um desabafo: “A régua para homem não é a mesma pra mulher. Já passei por situações que não são legais. Então já me adiantando de coisas que podem acontecer, estou solteira”, concluiu.

No feed do Instagram, ela fez uma publicação comemorando o Dia dos Namorados, com uma foto em que ela aparece olhando para si própria em um espelho.

