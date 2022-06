Ivete Sangalo celebra programa inédito nas tardes da Globo: ‘Vai ser demais’

Ivete Sangalo ganhou um novo programa na Globo. Além do “The Masked Singer Brasil”, a famosa estreia em julho um programa inédito e só seu, que será exibido nas tardes de domingo.

Sem revelar o nome do novo programa, Veveta anunciou a novidade pelas redes sociais e garantiu que vai ser um momento com brincadeiras, humor, música, convidados especiais e muitas surpresas.

A cantora também prometeu que vai mostrar uma Ivete que todo mundo já conhece, mas fazendo coisas que ninguém nunca viu: “Vai ser demais entrar de mais uma maneira na vida de muita gente. Gente é uma coisa que me importa demais! Gosto muito! São alguns bons anos de carreira, passando por caminhos de muito amor e realização.”

Segundo a própria cantora, este programa é um sonho antigo: “A minha história na música me levou nos braços para a televisão e com o passar do tempo, e da intimidade que fomos conquistando, a TV passou a ser também minha casa. Já experimentei muitas coisas e hoje, com essa ideia concreta de ter algo meu e que eu possa colocar em prática mais porções de alegria, eu vibro. A caminhada continua, e como há de ser, muito leve e feliz!”, contou Ivete.

A novidade também empolgou Boninho, diretor de entretenimento da Globo: “A Ivete é uma rainha no palco e no trio elétrico. Ela faz tudo ficar mais feliz, mais leve e mais alegre. É a felicidade que precisamos e que vamos levar para nossos domingos. Vamos brincar junto com a nossa Veveta!”.

Divulgação/TV Globo

De acordo com o diretor artístico Creso Eduardo, o programa tem a alta de Ivete: “Ela é uma parceira antiga e há muitos anos queremos fazer algo assim. O novo programa de domingo nasce com a alma da Ivete, que traz luz e leveza. Mais que um projeto, é um sonho nascendo”.

O novo programa de Ivete Sangalo está em pleno desenvolvimento e, além de manter o nome em segredo, a direção e a apresentadora não revelaram mais detalhes e o horário que a nova atração será exibida.

