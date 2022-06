Grávida, Jéssica Ellen reclama de críticas dos jurados da ‘Dança dos Famosos’: ‘Falta empatia’

A atriz Jéssica Ellen não escondeu a insatisfação com as notas que recebeu no “Dança dos Famosos”, no “Domingão com Huck”, na TV Globo, no domingo (12). Grávida, ela falou sobre “falta de empatia” dos jurados, já que ela está sofrendo com enjoos e muito sono característicos do primeiro trimestre de gestação.

“Obrigada pelo carinho gente! Fazer o dança no 1º trimestre de gravidez está sendo bem desafiador… [muita gente não entende…] Tá faltando muita empatia…mas, o carinho de vocês também é combustível! Obrigada!”, escreveu ela ao repostar um tweet que fez no seu Instagram.

Logo após ela se apresentar ao ritmo de salsa, os jurados técnicos disseram que ela estava “tímida” e que a coreografia não teve a energia de sempre. Eles deram as notas 9,4 e 9,3. Já as juradas convidadas Juliette e Grazi Massafera deram nota dez.

Em postagem do Twitter, a atriz respondeu a um seguidor: “Obrigada pelo carinho! Porque cuidado, eles não tiveram mesmo... e a edição também não ajudou em nada... enfim”, disse ao responder uma internauta que criticava os comentários dos técnicos.”

A atriz continuou reagindo aos comentários dos seus seguidores e falou em um vídeo nos stories do Instagram: “Mulheres pretas são vistas como guerreiras. Nunca como sensíveis e passíveis de vulnerabilidade. Qual a parte do “EU ESTOU GRÁVIDA’ que vocês AINDA não entenderam?”, reclamou ela.

Muitos seguidores mandaram mensagens de apoio, assim como Tatá Werneck, que também já foi jurada convidada na atração. “Acho que você é potente em absolutamente tudo que faz! E espero que todos tenham sensibilidade para verem quão difícil deve ser participar desse quadro grávida”, comentou.

“Totalmente revoltada com o júri do Dança dos Famosos! Uma falta de empatia descomunal. Só uma mãe sabe o que é o primeiro trimestre de gravidez. Você foi e é maravilhosa, especial e essencial. Demonstração de força sem dúvidas! Eu como profissional da dança e mãe, estou contigo!”, disse outro internauta.

