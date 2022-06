Dragon Ball: Assim seria Samuel L. Jackson como Piccolo em um novo live-action

Em 2009, Dragon Ball teve o seu live-action, o Evolution, mas a verdade é que a produção, para muitos, deixou a desejar e deveria ganhar uma nova versão. Diante disso, diversos fãs começaram a especular como seriam outros artistas dando vida aos seus queridos personagens.

E, desta vez, a ilustração mostrou como seria Samuel L. Jackson como Piccolo. Lembrando que na produção original [Dragonball Evolution - 2009], o papel é estrelado por James Marsters.

Se você ficou curioso, trata-se de uma arte do conhecido artista brasileiro, Samuk Arts, que foi compartilhada no Instagram e já soma mais de 3 mil curtidas. Confira a seguir a publicação. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link). [Veja depois do destaque].

E você, o que acha de um possível Piccolo interpretado por Samuel L. Jackson?

Lembramos que esta é uma situação hipotética, ou seja, não há nada confirmado de que haverá um novo live-action e que o ator [Samuel L. Jackson] ou qualquer outra estrela fará parte, ok?

