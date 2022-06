Diagnóstico positivo de covid-19 faz Rolling Stones cancelar apresentação em Amsterdã

A banda The Rolling Stones divulgou o cancelamento do show que faria nesta segunda-feira, em Amsterdã, como parte da turnê SIXTY por conta de um caso de covid-19 entre os músicos. As informações são do Daily Mail.

No comunicado de cancelamento, a banda diz: “Os Rolling Stones foram forçados a cancelar o show desta noite em Amsterdã no Johan Cruijff Arena, após Mick Jagger testar positivo após apresentar sintomas de Covid”.

“O show será remarcado para uma data posterior. Os ingressos para o show desta noite serão honrados para a data remarcada. Aguarde para mais detalhes”, conclui

A turnê SIXTY consiste em 14 shows que serão realizados em 10 países da Europa sua formação original: Mick Jagger, os guitarristas Keith Richards e Ronnie Wood e Steve Jordan na bateria.

Os Rolling Stones fez seu retorno aos palcos em apresentação no Reino Unido, no estádio Anfield, na última quinta-feira. A banda tem ainda programado mais dois shows na capital inglesa, no BTS Hyde Park, em julho (verão londrino).

Quem é o músico dos Rolling Stones que está com covid-19

O músico diagnosticado com coronavírus é ninguém menos do que o vocalista Mick Jagger, de 78 anos. O vocalista começou a sentir os sintomas da doença nesta segunda-feira, quando estava chegando ao estádio para se preparar para a apresentação.

Atualmente, na Holanda, somente pessoas totalmente vacinadas até a terceira dose de reforço podem entrar no país, desde que apresentem comprovante de vacinação.

Quem já teve covid nos últimos 180 dias deve apresentar prova de recuperação usando o NHS Covid Pass, com data de emissão há mais de 11 dias.