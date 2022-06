Declaração de amor movimenta o começo da semana em ‘Cara e Coragem’

Ainda em clima de dia dos namorados, uma declaração de amor vai movimentar o início da semana na novela “Cara e Coragem”.

Na trama, os protagonistas Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) seguem trabalhando juntos e tentando esconder que a amizade entre eles vai além e, desta vez, o clima esquenta mesmo, já que eles lembraram de uma noite de amor viva no passado e que nunca foi repetida por respeito de ambos a Alfredo (Carmo Dalla Vecchia), marido de Pat.

Mas, ao falar sobre a ideia de montar a agência Coragem.com, os amigos acabam se beijando e o desconforto será nítido aos fãs da novela da Globo.

"Cara e Coragem": Pat (Paolla Oliveira) revela que Moa (Marcelo Serrado) queria ter casado com ela (Reprodução/Globo)

Em uma conversa, que vai ao ar no capítulo desta segunda-feira (13), Pat revela que Moa queria ter casado com ela e ironiza: “Que mal eu fiz pra ele querer minha desgraça?”. Em seguida, o dublê retruca e diz que ela seria muito feliz se o casamento acontecesse: “”Qual é garota? Se você fosse casada comigo ia ser feliz pra caramba! Mas isso é pra poucas”.

Por fim, Pat beija o rosto de Moa, que fecha os olhos e acaba sonhando que está dando um beijo de novela na amiga. Depois disso, eles trocam declarações de amor até que Pat grita com ele e o acorda do sonho do beijo imaginário: “Que bico é esse? Tá achando que eu vou te dar um beijo?”, dirá ela.

"Cara e Coragem": Moa (Marcelo Serrado) vira piada ao surgir fazendo biquinho (Reprodução/Globo)

“Achei que você queria. Por caridade”, responde Moa, retomando a zoação entre eles. Em casa, sozinha, Pat se lembra do acontecido e deixa claro que Moa mexe muito com seu coração: “Ah, Moa. Às vezes você deixa as coisas difíceis pra mim”.

Escrita por Claudia Souto, a novela “Cara e Coragem” é exibida de segunda-feira a sábado, na faixa das 19 horas, substituindo “Quanto Mais Vida Melhor”.

