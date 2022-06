Com quem a bebê Lilibet é mais parecida? Dê seu palpite.

A filha caçula de Meghan Markle e do príncipe Harry acaba de completar um aninho de idade com direito a uma festa para os amigos íntimos dos pais e familiares no Reino Unido. Os Sussex estavam de passagem pelo país por ocasião do Jubileu de Platina da Rainha e resolveram comemorar o primeiro ano da filha no país.

Apesar do aniversário de Lilibet Diana ter sido comemorado no sábado, 4 de junho, na antiga casa de Meghan e Harry, em Frogmore Cottage, os dois só autorizaram a divulgação de uma primeira imagem oficial da bebê de um ano na segunda-feira, 6, quando as celebrações do Jubileu de Platina tinham acabado.

Veja também: Esta é a razão pela qual Meghan e Harry não divulgam fotos dos seus filhos

O fotógrafo Misan Harriman, amigo íntimo de Meghan e Harry, compartilhou duas fotos de Lilibet em seu Instagram com a legenda: “Foi um privilégio comemorar o 1º aniversário de Lilibet com minha família e a dela! Alegria e pintura de rosto por toda parte”. O post contém uma foto em preto e branco que mostra Meghan Markle alegre e totalmente relaxada enquanto segura sua filha.

Imediatamente, os usuários nas redes sociais começaram a comparar a garotinha com fotos de seus pais e familiares quando tinham a mesma idade.

Muitos dos tweets surgiram comparando Lilibet à Meghan, ao Harry, à Rainha Elizabeth II e até à princesa Eugenie, prima de Harry e muito próxima dele.

You see Harry as a baby in Lilibet Diana but I see Meghan as a baby with ginger hair 😍😭 pic.twitter.com/BjZfTB0zLr — Selwa 🌸 سلوى 🌸 (@w_selwa) June 6, 2022

MEGHAN & LILI when the were 1 year old 🥰😍🥰😍🥰😍🥰😍🥰‼️ pic.twitter.com/FWmwntCQLj — RAQUELL MJ (@raquell_mj) June 12, 2022

Prince Harry, The Duke of Sussex and his daughter Queen Lilibet Diana

pic.twitter.com/emk99RHYIE — Harry and Meghan (@Sussexes1) June 9, 2022