Bruna Marquezine celebra com Susan Saradon fim das gravações de ‘Besouro Azul’

Foi rápido: as gravações de “Besouro Azul”, um dos próximos filmes do Universo DC, já terminaram. O elenco se reuniu no domingo (12), para celebrar o momento em um show de drag queens.

Bruna Marquezine, uma das protagonistas do filme, estava entre os convidados da festa - e chamou a atenção dos fãs brasileiros. Ela apareceu em vídeos dançando com a atriz Susan Saradon - conhecida por sua atuação em “Thelma & Louise” (1991). No filme da DC, a veterana interpreta a vilã Victoria Kord, de acordo com o site “The Wrap”.

Assista:

BRUNA MARQUEZINE DANÇANDO COM A SUSAN SARANDON GENTE????pic.twitter.com/jZuUktDxPk — •iza| (@cielodefan) June 11, 2022

Harvey Guillen (”O Que Fazemos nas Sombras”), Belissa Escobedo (”American Horror Stories”) e Xolo Maridueña (”Parenthood: Uma História de Família”) também estavam presentes. Este último interpreta o personagem principal, Jaime Reyes/Besouro Azul.

“Eu amo muito essa garota”, escreveu Guillen na legenda de uma foto com Bruna Marquezine.

“Besouro Azul” conta a história de origem de Besouro Azul. Jaime Reyes é um adolescente que vive em El Paso, cidade do Texas. Um dia, ao voltar da escola, encontra um escaravelho azul e, curioso, leva-o para casa.

À noite, o escaravelho ganha vida e se funde à coluna vertebral de Jaime, que passa a contar com uma armadura extraterrestre que pode ser modificada de acordo com a vontade do garoto, aumentando velocidade e força, criando armas, escudo e até mesmo asas.

O Besouro Azul pode ser considerado um dos super-heróis da DC Comics mas, na verdade, ele foi criado em 1940, por Charles Nicholas Wojtkoski, mas foi adquirido pela DC somente em 1983.

Nas HQs, três pessoas usaram esse alter ego, mas o novo filme terá como foco o jovem ator mexicano Jaime Reyes.

A personagem de Marquezine no longa se chama Penny e é o interesse romântico do protagonista - saiba tudo sobre o papel.

