Ator Marco Pigossi posta foto rara ao lado do namorado em praia nos EUA; veja o clique

O ator Marcos Pigossi compartilhou uma foto rara ao lado do namorado, o cineasta Marco Calvani, para celebrar o Dia dos Namorados. Na publicação, os dois aparecem entrando no mar em Provincetown, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Na legenda, ele escreveu: ”Dia do <3″ (veja abaixo).

O casal assumiu o relacionamento em novembro do ano passado, quando recebeu muitas mensagens de apoio dos seus seguidores e de famosos. Na época, Pigossi fez uma declaração de amor para o cineasta e compartilhou um clique dos dois andando de mãos dadas durante um passeio em uma praia na Califórnia.

“Em relação as últimas notícias, quero agradecer a todas as mensagens de carinho e respeito. Que a discussão se faça cada vez mais presente e mais natural. Que o amor seja cada vez mais forte. Afinal, sabemos que o ódio vem do medo. Medo do diferente e do novo. Que não tenhamos mais medo de existir! Um beijo a todos”, postou o ator, na época.

Pigossi e o cineasta moram atualmente nos Estados Unidos. O brasileiro se mudou para Los Angeles, na Califórnia, para se dedicar à carreira internacional e já emplacou trabalhos na Netflix como na série australiana “Tideland” (2018) e na espanhola “Alto Mar” (2019).

Recentemente, Pigossi compartilhou com seus seguidores no Instagram que vai integrar um spin-off da série “The Boys”. ”Feliz em compartilhar isso com todos vocês!”, afirmou ele. De acordo com o site Deadline, o brasileiro assumirá o papel de Dr. Cardosa.

Logo após a publicação, o cineasta Marco Calvani também postou em seu Instagram celebrando a conquista do seu amado e se disse “muito orgulhoso”.

