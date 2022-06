Anitta revela que está namorando; saiba quem ganhou o coração da cantora

Anitta não está mais solteira. A cantora aproveitou o último domingo (12), Dia dos Namorados, para assumir o relacionamento com o produtor musical Murda Beatz.

A cantora publicou uma série de stories em sua conta no Instagram em que os dois aparecem na cama, acordando juntinhos.

“Bom dia. Hoje é Dia dos Namorados no Brasil”, disse Anitta. “Valentine’s Day no Brasil”, respondeu o produtor.

A gravação continua, e Anitta percebeu que o namorado - canadense - estava usando um aplicativo para traduzir o que a amada falava. “Você está usando um aplicativo? Sério?”, questionou ela. Os dois caem na risada.

Ainda na cama, a cantora perguntou a Murda sobre seu presente de Dia dos Namorados: “Cadê?”.

Mais tarde, a famosa se declarou com um texto, também via Instagram. “Dia dos namorados no Brasil. Não aceite menos que alguém que te trate como uma rainha todos os dias (não só quando o calo aperta e estão prestes a te perder). Namore alguém que te faça sentir a mulher mais incrível e única do mundo inteiro, que respeite quem você é e não tente mudar nada sobre isso. Que te apoie, te admire, te faça seguir em frente com seus sonhos. Que não se importe com o que você já fez ou deixou de fazer, que se importe com o hoje. Que faça questão de tudo que é importante para você. Que aceite seus defeitos. Namore com alguém que te faça andar na rua sabendo que você é amada para cara%*# e idolatrada como uma deus, pois não merecemos menos que isso. Feliz dia dos namorados, Murda Beatz.”

Anitta se declara ao novo namorado Instagram (Reprodução)

Quem é Murda Beatz?

Murda Beatz tem 28 anos, é DJ e um dos principais produtores musicais da atualidade. Ela já trabalhou com astros como Drake, Chris Brown, Doja Cat, Cardi B e Ariana Grande.

O verdadeiro nome de Murda é Shane Lee Lindstrom. Ao todo, o eleito de Anitta esteve envolvido em oito álbuns indicados ao Grammy e mais de 20 que estiveram no topo da Billboard.