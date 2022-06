Temperatura Máxima: Ator de ‘Megatubarão’ é nadador e já competiu profissionalmente

A TV Globo exibe na “Temperatura Máxima” deste domingo (12) o filme “Megatubarão″, lançado em 2018. O longa é estrelado por Jason Statham (”Velozes e Furiosos”), Bingbing Li (”Transformers: A Era da Extinção”) e Rainn Wilson (”The Office”).

O filme conta a história de um grupo de cientistas que trabalha na Fossa das Marianas, o local mais profundo dos oceanos, localizado no oceano Pacífico. Eles encontram ao maior predador da historia, o Megalodon.

Confira cinco curiosidades sobre o filme, segundo o IMDb:

Nadador profissional

O ator Jason Statham é um nadador experiente. Em 1990, ele representou a Inglaterra na natação, nos Jogos da Commonwealth. Por conta disso, boa parte das cenas dele na água são reais, somente usando dublês em cenas muito perigosas.

Afogamento

Por outro lado, a atriz Ruby Rose não sabia nadar tão bem assim. Em uma ocasião, ela quase se afogou no set de gravação.

Direitos milionários

O livro em que o filme se baseia foi lançado em 1997. Pouco tempo depois, a Disney já adquiriu os direitos de adaptação, por quase 1 milhão de dólares. Contudo, o projeto foi engavetado, após o fracasso de “Do Fundo do Mar” (1999). O escritor ficou frustrado, escreveu seu próprio roteiro e apresentou a grandes nomes do cinema - passando inclusive por Guillermo Del Toro. No fim, o projeto ficou sob direção de Jan De Bont.

Megatanques

As cenas gravadas na água foram filmadas em dois tanques construídos em Kumeu, um vilarejo da Nova Zelândia. Um deles era relativamente raso, mas com uma grande área de superfície. Ele tinha uma tela verde para fotos de superfície de água. Já o segundo tanque era menor, mas com águas profundas. Tinha um formato circular e era coberto por um telhado de “céu azul” e forrado com um revestimento de piscina azul.

