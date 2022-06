Ex-paquito entrega os bastidores do ‘Xou da Xuxa’ e afirma ‘ela não canta’

A carreira de Xuxa Meneghel é cheia de grandes momentos na televisão, cinema e na música. Desde os anos 1980, a apresentadora infantil emplacou diversos sucessos, mas um antigo colega de trabalho entregou um segredo da rainha dos baixinhos.

Segundo Xand Canhoni, que fez parte dos paquitos do extinto “Xou da Xuxa”, exibido pela Globo, a famosa não canta como os fãs acham. A revelação foi feita durante uma entrevista dada à revista Quem.

Ex-paquito Xand Canhoni revela segredos do "Xou da Xuxa" (Reprodução/Instagram)

“Eu queria aparecer mais que a Xuxa. Eu achava que a Marlene Mattos devia investir mais tempo em mim, porque eu dançava e cantava mais do que ela (Xuxa). Eu cantava ao vivo, porque ela não cantava nada. Aí, me faziam usar playback no palco e isso para quem é músico é o fim”, contou ele.

Atualmente, Xand é missionário na África, mas nos anos 1980 ele fazia sucesso ao lado da rainha dos baixinhos, com quem trabalhou durante 10 anos: “Eu estava com 17 anos quando o convite para ser paquito apareceu. Na época eu questionei como seria trabalhar com criança, mas me falaram que era para cantar e eu pensei na minha carreira solo”, desabafou ele na entrevista.

Depois que deixou o “Xou da Xuxa”, o rapaz continuou sua carreira artística, mas deixou a televisão e seguiu cantando. Diferente da época de paquito, ele acabou enveredando para a religião.

Xuxa no streaming

Sem contrato fixo com as emissoras tradicionais, Xuxa Meneghel está trabalhando com plataformas de streaming e, recentemente, anunciou que fechou um novo projeto com a Disney Plus, onde voltará a atuar.

A partir de julho, Xuxa Meneghel vai começar a gravar a série brasileira “Tarã”, que marca o retorno da famosa como atriz, após dez anos sem atuar. O tema central da produção fala sobre a destruição da natureza. Produzida pela A Formata, a série será gravada no Acre, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Xuxa Meneghel Reprodução/Instagram

Além do trabalho como atriz, Xuxa segue no comando do reality show “Caravana das Drags”, que é uma produção do Amazon Prime Video. Outro projeto da famosa está sendo para o Globoplay, onde ela lançará um documentário sobre sua vida, que terá a participação de sua ex-diretora Marlene Mattos e do ator Marcelo Ribeiro, com quem contracenou em “Amor, Estranho Amor”.

Com tantos trabalhos no streaming, Xuxa contou que está muito feliz: “Continuo trabalhando muito em casa, fazendo coisas esporadicamente fora. Já nem sei mais quantos testes fiz e faço, tomo todo cuidado possível, usando máscara, álcool em gel”, disse a famosa à Caras.

