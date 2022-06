Esta é a razão pela qual Meghan e Harry não divulgam fotos dos seus filhos

Desde que Meghan Markle e o príncipe Harry pediram demissão de seus papéis como membros seniores da realeza, temos acompanhado pouco da vida dos dois. Isso porque, embora sejam pessoas famosas, eles preferem manter suas vidas no âmbito privado.

Essa foi inclusive uma das razões pela qual Meghan Markle confessou terem sido chave na decisão de se afastar da família real britânica. O nível de exposição, muito além do que ela tinha como atriz, e os frequentes ataques da imprensa britânica, muitas vezes racistas e sexistas, deixaram profundas marcas na duquesa de Sussex.

Em uma entrevista à apresentadora e amiga pessoal Oprah Winfrey, na qual Meghan e Harry explicaram sua saída da realeza, a duquesa disse que tinha tido pensamentos suicidas quando estava morando com Harry no Reino Unido.

Harry e Meghan têm mantido suas vidas e principalmente a de seus filhos longe dos holofotes. Archie, o primeiro filho dos dois, ainda precisou passar pelos protocolos de divulgação no que diz respeito à realeza, isso porque quando ele nasceu, os Sussex ainda eram membros da Coroa britânica.

Já Lilibet Diana, a filha caçula dos dois teve apenas duas imagens divulgadas pelo casal para o mundo: uma quando tinha seis meses, divulgada em dezembro do ano passado, e outra com um ano de idade, divulgada dois dias após seu aniversário, em junho deste ano.

Desde que se mudaram para os Estados Unidos, Meghan e Harry optara, por uma abordagem mais privada para divulgar fotos de sua jovem família ao público. Eles raramente mostraram o rosto do irmão mais velho de Lilibet, Archie, mesmo em sua foto mais recente da criança de seu segundo aniversário, Archie está de costas para a câmera enquanto olha para os balões que está segurando.

Como eles não vivem mais como membros da família real, há menos pressão para compartilhar informações ou fotos. Essa “permissão” como tal para poder ter mais privacidade para as crianças foi aparentemente uma das principais razões para não participar da vida real.

Meghan e Harry levaram dois dias para anunciar a chegada de sua filha, indicando que não sentiam pressa em notificar o público imediatamente.

A notícia do nascimento de Lilibet chegou quase dois dias depois do parto ter acontecido. “É com grande alegria que o príncipe Harry e Meghan, o duque e a duquesa de Sussex, dão as boas-vindas ao mundo à sua filha, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor”, dizia o comunicado.

“Lili nasceu na sexta-feira, 4 de junho, às 11h40, sob os cuidados de confiança dos médicos e funcionários do Santa Barbara Cottage Hospital, em Santa Barbara, Califórnia. Lili recebeu o nome de sua bisavó, Sua Majestade a Rainha, cujo apelido de família é Lilibet. Seu nome do meio, Diana, foi escolhido para homenagear sua amada avó falecida, a princesa de Gales.