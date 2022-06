Beyoncé apaga fotos das redes sociais e fãs especulam novo álbum

Será que finalmente um álbum novo vem aí? A cantora Beyoncé surpreendeu os seus seguidores na última sexta-feira (10), quando decidiu apagar todas as fotos e links de suas redes sociais. Agora, a artista resolveu plantar algumas pistas sobre o que está por vir.

Neste sábado (11), em seu site oficial, ela postou uma série de imagens que faziam sugestões de quebra-cabeça. “O que é um B7″, perguntava uma das fotos.

A cantora lançou seu último álbum solo em 2016, o “Lemonade”. De lá para cá, ainda tiveram “Homecoming”, álbum ao vivo do show do Coachella, e “The Lion King”, para a trilha sonora do remake de “O Rei Leão”.

Para muitos fãs, o próximo álbum será o sétimo da carreira de Beyoncé, mas talvez a própria diva consider “The Lion King” um álbum oficial de sua discografia, já que outra pergunta era “B8″.

Há quem prefira acredita que trata-se de um lançamento duplo, com dois álbuns de uma vez só.

As siglas formadas pelas iniciais do artista acompanhadas de um número são a forma como as fan bases chamam os lançamentos seguintes. No caso de Beyoncé, B7 e B8 corresponde a isso.

Por conta disso, as tags #BEYONCEISCOMING, #WHATISB7 e #SEABEYONCE entraram para os assuntos mais comentados nas redes sociais ao longo do sábado.

A expectativa para o próximo trabalho de Beyoncé é grande: com “Lemonade”, a cantora recebeu a maior aclamação artística de sua carreira entre os críticos.

Além disso, o álbum recebeu três indicações ao Grammy (álbum do ano, melhor álbum urbano contemporâneo e melhor filme musical). A faixa “Formation” teve três indicações sozinha (gravação do ano, canção do ano e melhor videoclipe). “Hold Up” foi indicada para melhor performance pop solo, “Don’t Hurt Yourself” para melhor performance rock e “Freedom” para melhor performance rap/sung.

Beyoncé recebeu dois prêmios, no fim: melhor álbum urbano contemporâneo e melhor vídeo musical por “Formation”.

