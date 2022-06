Após deixar o elenco de ‘Pantanal’, ator começa a gravar nova novela da Globo

Depois de estrelar a primeira fase do remake da novela “Pantanal”, Renato Góes começou a gravar “Mar do Sertão”, a nova trama da Globo, marcada para estrear no dia 22 de agosto, na faixa das 18 horas. Segundo o jornalista Flávio Ricco, a produção está sendo gravada em Pernambuco.

A novela dirigida por Allan Fiterman também deve ser filmada na cidade de Paulo Afonso, no sertão da Bahia, município onde foram gravadas as novelas “Senhora do Destino” (2004) e “Velho Chico” (2016), além da minissérie “Amores Roubados” (2014).

Escrita por Mario Teixeira, “Mar do Sertão”, narrará a história de amor entre a sertaneja Candoca (Isadora Cruz) e Zé Paulino (Sergio Guizé). Na trama, Renato Góes será um vilão, chamado Tertulinho.

Renato Goes vive protagonista em trama da Globo (Reprodução)

Na novela, o ator pernambucano será casado com a protagonista Candoca (Isadora Cruz) durante a segunda fase do folhetim. Mas, o vilão também fará parte de um triângulo amoroso entre a esposa e Zé Paulino (Romulo Estrela), personagem que é dado como morto no começo da novela, mas estará vivo. Desta forma, o casamento do personagem de Renato não valerá de nada.

Da mesma forma que o remake de “Pantanal”, a nova produção da Globo, que deve ser exibida no horário das 18 horas, será dividida em duas fases, sendo a primeira curta e a segunda após 10 anos do início da novela.

Com colaboração de Carol Santos, Dino Cantelli, Luciana Pessanha e Marcos Lazarini, a trama traz em seu enredo principal o acerto de contas entre os personagens de Renato Góes e Romulo Estrela.

Segundo o autor, a novela representa a seca infindável do sertão, as péssimas condições de vida que o povo carente está condenado e as heranças políticas de dinastias familiares que se perpetuam, principalmente nas pequenas cidades do Norte e Nordeste brasileiros.

Além dos atores citados, “Mar do Sertão” conta ainda com Eli Ferreira, Deo Garcez, Débora Bloch, Enrique Diaz, Clarissa Pinheiro, Ana Miranda, José de Abreu, Caio Blat e Welder Rodrigues.

