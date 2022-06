A verdade sobre a participação discreta de Meghan e Harry no Jubileu de Platina

O início deste mês foi marcado pela celebração do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, que marcou os 70 anos de reinado da monarca do Reino Unido. Para as celebrações, que duraram quatro dias, de 2 a 5 de junho, diversos membros da realeza foram convidados e isso incluiu a presença de Meghan Markle e do príncipe Harry.

Pouco mais de uma semana antes de voarem para ao Reino Unido, um porta-voz do casal anunciou que eles se uniriam aos demais membros da família real britânica, acompanhados de seus filhos, Archie e Lilibet, para o Jubileu de Platina.

De acordo com informações da imprensa britânica, a Rainha Elizabeth II teria determinado que somente os membros da realeza que trabalham poderiam estar presentes na sacada do Palácio de Buckingham, para um evento chamado Trooping the Colour, que aconteceu no dia 2 de junho.

O evento, que acontece todos os anos no aniversário da Rainha envolve um desfile de mais de 1400 soldados desfilando, 200 cavalos e 400 músicos e membros da família real tradicionalmente se reúnem na varanda do Palácio de Buckingham para assistir e serem observados.

Mas, conforme explicou o biógrafo do casal Omid Scoobie, esse teria sido um pedido de Harry e Meghan à Rainha. Ambos não gostaria de precisar estar na varanda de Buckingham, pretendendo manter uma postura mais discreta durante todo o evento.

Ao final, o único evento que contou com a presença dos Sussex de forma pública foi a missa em ação e graças à Rainha, da qual nem ela mesma compareceu por conta de indisposição, mas que contou com a presença de diversos membros da realeza e convidados importantes do Reino Unido.

Meghan usava um casaco e saia Dior off-white e um chapéu Dior de abas longas combinando desenhado por Stephen Jones. Já o príncipe Harry, que usava um casaco matinal e suas medalhas militares.

O fato é que o duque e a duquesa de Sussex optaram deliberadamente por manter um perfil muito discreto durante a viagem, conforme explicou uma fonte que conhece o casal à revista People. Essa fonte disse que ninguém deveria se surpreender com essa escolha; sua visita estava enraizada em sua lealdade à Rainha acima de tudo.

“Eles não fazem mais parte da família real que trabalha, e essa é uma decisão que eles tomaram, mas talvez o público ainda não tenha aceitado isso”, disse a fonte sobre a expectativa pública de que Meghan e Harry seriam em mais eventos. “Sim, eles foram discretos. Eles prestaram seus respeitos e foram para casa”.

“Eles estavam realmente aqui para ver a Rainha, e o fizeram”, acrescentou a fonte.

O casal notavelmente não interagiu publicamente com Kate Middleton, príncipe William, príncipe Charles ou Camilla, duquesa da Cornualha, apesar de estar em dois eventos com eles. No Trooping the Colour, na quinta-feira, 2, Harry e Meghan foram fotografados assistindo ao desfile dentro do Gabinete do Major General com outros membros seniores da família real. Eles não faziam parte do momento de passagem aérea da varanda ou procissão de carruagens.

Durante o serviço nacional de Ação de Graças na sexta-feira, 3, Meghan e Harry foram fotografados chegando e saindo em horários diferentes de Kate, William, Charles e Camilla. Eles também não estavam sentados perto dos quatro membros da realeza que trabalhavam.

Essas decisões os ajudaram a evitar reuniões fotografadas e garantiram que seu relacionamento com a família real, e qualquer conversa sobre tensão entre Harry e William, não dominasse a cobertura da mídia britânica.

Antes de voltarem para casa, Meghan e Harry convidaram familiares e alguns amigos próximos para comemorarem o aniversário de um ano da bebê Lilibet, a filha caçula, em sua antiga casa, em Frogmore Cottage no sábado, 4 de junho.

Um porta-voz do casal confirmou que amigos próximos e familiares convidados. Kate e William não compareceram porque tinham um compromisso real no País de Gales para o Jubileu de Platina. Lilibet conheceu sua xará, sua bisavó, a rainha Elizabeth II, na quinta-feira, 2, disse uma fonte ao Entertainment Tonight.