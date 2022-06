Série americana ‘La Brea: A Terra Perdida’ faz sucesso no streaming

Com um enredo que parece misturar “Lost” com “Manifest”, a nova série do Globoplay, “La Brea: A Terra Perdida”, estreou em maio e já é um dos maiores sucessos da plataforma de streaming.

A produção estrangeira, que teve seu primeiro episódio exibido em uma sessão especial na TV aberta, agradou os assinantes do serviço da Globo, mesmo não sendo um projeto com grandes efeitos especiais.

Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, “La Brea: A Terra Perdida” registrou uma boa audiência em sua estreia, tornando-se a série internacional com melhor resultado no Globoplay desde 2018.

Série "La Brea" ganha segunda temporada (Reprodução/Globo)

O sucesso também foi registrado nos Estados Unidos, onde a série com eventos sobrenaturais é produzida pela rede americana NBC, que já garantiu a segunda temporada, que terá 14 episódios.

Aproveitando o bom momento do Globoplay, novas produções nacionais foram anunciadas. Em um comunicado, a Globo revelou que a série “Justiça”, ganhará uma continuação após seis anos da exibição da primeira temporada.

Prevista para estrear no streaming somente para 2023, a produção nacional, que chegou a ser indicada ao Emmy Internacional como Melhor Série Dramática, vai voltar com alguns personagens da primeira temporada. Outra novidade para a segunda temporada é que a história será contada no interior da Bahia: “Eu sou muito fã do piseiro, então levei a história para o centro-oeste do estado”, explicou Manuela Dias, autora da série, em uma entrevista ao Notícias da TV.

A escritora revelou aquilo que não pretende mudar em “Justiça”. Segundo ela, a nova temporada deve continuar com tramas independentes, mas que tenham uma ligação entre si. Na primeira edição, por exemplo, eles tinham em comum quatro prisões acontecidas em uma mesma noite.

A primeira temporada da série “Justiça” contou com a participação de nomes como Adriana Esteves, Cauã Reymond, Marina Ruy Barbosa, Jesuíta Barbosa, Marjorie Estiano, Jéssica Ellen e Débora Bloch.

