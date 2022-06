Quem é a atriz mirim que interpreta a princesa Leia em ‘Obi-Wan Kenobi’

As séries ‘The Mandalorian’ e ‘O Livro de Boba Fett’ atraíram os fãs de volta à franquia Star Wars nos últimos anos. Em continuidade, uma nova era que mergulha na ampla galáxia está chegando com a mais recente série Disney Plus ‘Obi-Wan Kenobi’.

A série estreou seus dois primeiros episódios em 27 de maio, apenas dois dias após a franquia ter completado 45 anos desde que ‘Star Wars: Uma Nova Esperança’ foi lançada nos cinemas.

O enredo segue Obi-Wan (Ewan McGregor) enquanto ele vive exilado no planeta de Tatooine. Os trailers sempre deram a entender que ele passaria seu tempo protegendo um jovem Skywalker, mas o início da série revelou que ele também se concentrará na irmã de Luke, Leia.

Na série, Leia é uma garotinha de aproximadamente 10 anos, interpretada por Vivien Lyra Blair, mais conhecida por interpretar a garota de ‘Bird Box’, ao lado de Sandra Bullock. A jovem atriz já mostrou a que veio simplesmente demonstrando suas habilidades de atuação para o papel, retratando Leia no estilo impecável de Carrie Fisher.

A princesa Leia é inteligente e rápida, além de ter uma sagacidade invejável e muita energia, ser corajosa e obstinada. Essas características fizeram a personagem ser muito querida pelos fãs desde 1977.

Os fãs não esperavam a adição de Leia na história, mas sem dúvida todos amaram. A grande maioria esperava que Kenobi permanecesse muito preso a Tatooine com seus próprios dramas, mas a série está claramente avançando para algo mais profundo na saga de Star Wars, forjando um pano de fundo e maior contexto para vários dos personagens mais populares da franquia.

Os novos episódios são lançados toda quarta-feira, começando com os dois primeiros episódios lançados em 27 de maio. Os demais episódios restantes obedecem às seguintes datas: 1º de junho, 8 de junho, 15 de junho e 22 de junho.