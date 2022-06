[HORROR] 5 Filmes de terror no clima da quarta temporada de ‘Stranger Things’

Depois de três anos da terceira temporada, ‘Stranger Things’ abre novamente as fronteiras de Hawkins com os primeiros sete episódios da penúltima temporada lançada na Netflix. A série deve muito de seu estilo aos clássicos de ficção científica dos anos 80, e também inaugurou uma nova onda de filmes centrados no sobrenatural. Por isso, preparamos uma lista de filmes de terror seguindo a mesma linha, confira abaixo.

Vampiros contra o Bronx (2020)

É um filme de comédia e terror alegre sobre um trio de crianças que resolvem investigar o problema quando fica muito claro que algo ou alguém está sugando toda a vida de sua comunidade e comprando todas as propriedades.

Trilogia da Rua do Medo (2021)

Conta a história de um grupo de adolescentes em Shadyside, em 1994, que é assombrado por uma maldição que assola a cidade há séculos e eles começam a ser perseguidos por entidades sobrenaturais.

A vastidão da noite (2020)

No período da Guerra Fria, enquanto acontece a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, dois adolescentes de uma cidadezinha americana são obcecados pelo rádio. Quando eles descobrem uma estranha frequência de ondas aéreas, suas vidas e o mundo inteiro podem estar prestes a mudar drasticamente.

Super 8 (2011)

No verão de 1979, em Ohio, um grupo de jovens testemunha uma catastrófica colisão que envolve um trem de carga e uma caminhonete. Eles registram tudo com uma câmera Super-8 com a qual estavam tentando fazer um filme. Quando misteriosos desaparecimentos começam a acontecer, os amigos descobrem que a tragédia não foi um acidente.

Meu amigo Dahmer (2017)

Anos antes de ficar conhecido mundialmente como um assassino em série, Jeffrey Dahmer foi um adolescente tímido e solitário. Lidando com problemas familiares, interesses no mínimo peculiares e a pressão do ensino médio e da adolescência, o jovem Dahmer gradualmente se transforma no homem que viria a aterrorizar os EUA.