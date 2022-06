Entenda por que Kate Middleton foi “cortada” da foto da família

Um post no Instagram da princesa Eugenie tem criado uma controvérsia sobre um possível “mal-querer” com relação à Kate Middleton. A princesa Eugenie é filha do príncipe Andrew, terceiro filho da Rainha Elizabeth II que, segundo fontes reais, sempre foi o “queridinho” da Rainha.

O post no Instagram foi uma homenagem à Rainha e continha um carrossel de imagens. Em uma delas, Kate Middleton foi cortada. Veja abaixo:

A legenda dizia: “Obrigada, Vossa Majestade, Vovó, por 70 anos de serviço, abnegação e dedicação. Você é uma luz tão brilhante para todos nós. Apenas um resumo final de alguns momentos épicos do fim de semana mais especial do qual tive a honra de fazer parte. Do desfile de aniversário, para comemorar com @edencommunities em Paddington por seu #bigjubileelunch para mostrar a Augie o concurso colorido e terminar torcendo ruidosamente por essa mulher notável”.

Eugenie é conhecida por ser particularmente próxima do príncipe Harry e Meghan Markle, e a edição de fotos foi vista como a princesa “claramente fazendo uma declaração por e em nome de Harry e Meghan”, de acordo com o jornal britânico The Sun.

Nas bordas da imagem, há sinais claros de que a Duquesa de Cambridge e a Duquesa da Cornualha foram cortadas para caber no layout da rede social. Não se sabe se isso foi simplesmente por conta da plataforma, ou se foi um “erro” deliberado de Eugenie.

Uma seguidora comentou na foto de Eugenie: “Por que você tirou Kate e Camilla da segunda foto?”. Outra seguidora também questionou: “Fotos lindas, mas por que você cortaria as próximas duas rainhas, Camilla e Catherine? Muito mesquinho minha cara”.

No Twitter, o debate foi mais além. Uma usuária identificada como Rufus T Firefly, disse que sabia por que Eugenie tinha razões para ser hostil às duas futuras rainhas: “Harry é muito próximo da mãe de Eugenie e Beatrice, Sarah Ferguson. Eles fazem parte da ‘Red Setter Mob’ (apelido da Família Real) por causa de seus cabelos ruivos”.

Outro usuário comentou: “Foi um corte bastante óbvio para mim. Ela deixou um pedacinho das duas o suficiente em ambos os lados para que você não tenha dúvidas de que elas estavam lá”.