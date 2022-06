Atores de ‘Pantanal’ revelam que assistem o remake da novela juntos

Nesta semana, José Loreto mostrou que não perde um capítulo do remake de “Pantanal”, novela onde interpreta Tadeu.

Em um vídeo, que foi postado no Instagram, o famoso aparece ao lado de mais dois amigos de elenco: Guito, que vive Tibério, e Marcos Palmeira, que faz José Leôncio.

A postagem, colocada no Stories do Instagram, revelou ainda que os atores estavam em um espaço de descanso que foi criado no meio das gravações da novela, que foi escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi, neto do autor veterano.

Tomando tereré, José Loreto avisa: “Nós aqui não perde [sic] um capítulo”, disse o famoso, com o sotaque do personagem Tadeu.

Vale lembrar que José Loreto sempre mostra aos seguidores um pouco dos bastidores da novela da Globo. Recentemente, o ator falou sobre amizade ao posar com Irandhir Santos e Jesuíta Barbosa.

LEIA TAMBÉM: José Loreto mostra como cuida da saúde durante as gravações de ‘Pantanal’

Na postagem ele escreveu: “Eu tenho um amor por esses meus manos que não cabe no meu peito de peão… gratidão José Jesuíta e Irandhir Santos!”, escreveu o artista. “P.S. ao Velho do Rio: agora SIM, a família está completa”, completou.

Agradando

Segundo o “Notícias da TV”, a história de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) agradou os homens brasileiros, que chegam a ser 31% do público total da novela da Globo. Além disso, em alguns capítulos, o público masculino chega a ser maior do que o feminino.

Alcides (Juliano Cazarré) e Maria Bruaca (Isabel Teixeira) em "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Nos bastidores da Globo, os dados agradaram a direção da emissora, que deve lançar uma campanha nas próximas semanas para desmistificar a ideia de que novelas são produtos apenas para mulheres.

Além disso, o remake de “Pantanal” continua batendo recordes. Segundo um levantamento do site “Na Telinha”, a novela rural foi três vezes mais assistida pelos brasileiros do que a série norte-americana “Ozark”,que é uma das produções mais vistas pelos moradores dos Estados Unidos.

LEIA TAMBÉM: Rodrigo Hilbert posta foto curiosa ao lado de José Loreto: ‘Acorda’