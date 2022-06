[VÍDEO] Paolla Oliveira e Diogo Nogueira esbanjam simpatia em show no Rio

O casal do momento: Paolla Oliveira e Diogo Nogueira arrancaram suspiros e esbanjaram simpatia durante um show do cantor em um hotel no Rio de Janeiro, realizado na noite de quinta-feira (9).

Em um vídeo compartilhado por um fã-clube nas redes sociais, o cantor aparece fazendo um cover de “De Volta pro Aconchego”, de Elba Ramalho. A atriz dança agarradinha com o amado nas imagens. Assista:

Fora do clima de Dia dos Namorados, Paolla tem participado dos protestos contra o rol taxativo da ANS nos planos de saúde (que libera os convênios de oferecer uma cobertura mínima estabelecida por lei). Ela postou um vídeo em suas redes sociais - mas parte de seus fãs não gostaram do posicionamento da atriz.

“A gente vê que as coisas estão ruins, daí lê alguns comentários aqui e entende porquê. Quando começaram a defender a fome para aliviar culpa de político?”, rebateu Paolla, em um post no Twitter. Não é a primeira vez que a atriz se posiciona contra o governo Bolsonaro.

Nova novela

Paolla Oliveira está na nova novela das 19h na TV Globo, “Cara e Coragem”. Ela e o ator Marcelo Serrado interpretam os protagonistas da história.

O folhetim substitui “Quanto Mais Vida, Melhor!”. A TV Globo espera recuperar os índices pré-pandemia com a nova novela.

A história segue Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado), uma dupla de dublês publicitários que são demitidos. Para sobreviver, eles abrem uma empresa no ramo (a Coragem.com) e são contratados por Clarice, personagem de Taís Araújo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice.

“Cara e Coragem” foi criada por Claudia Souto, mesma autora de “Pega Pega”. Já a direção artística fica a cargo de Natalia Grimberg, mesma de “Geração Brasil” e “A Lei do Amor”.

