Tudo o que sabemos sobre o filme spin-off de ‘Peaky Blinders’: Estreia, enredo e elenco

A 6ª e última temporada de ‘Peaky Blinders’ chega nesta sexta-feira, 10, ao catálogo da Netflix e muitos fãs da série já estão se sentindo órfãos por saberem que não terão mais que esperar novas aventuras do clã dos Shelby.

Em 2012, o elenco de ‘Peaky Blinders’ se reuniu pela primeira vez para começar a filmar o que eles achavam que seria uma série de gângsteres de nicho nos anos 1920, seguindo a família Shelby de Birmingham. Uma década depois, a série está maior do que nunca: com um filme e possíveis spin-offs em andamento.

Antes mesmo da última temporada estrear no Reino Unido, em fevereiro deste ano, o criador da série Steven Knight confirmou que os fãs poderiam esperar ver seus personagens favoritos novamente em um longa-metragem. Ele confirmou ainda que trata-se de filme spin-off de Peaky, que está oficialmente em produção, com o próprio Tommy Shelby.

Embora uma data de lançamento ainda não tenha sido oficializada, o criador da série já deu dicas sobre o que os fãs podem esperar de Tommy e sua turma.

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o texto apresenta spoilers.

A 6ª temporada da série amarrou algumas pontas soltas e deu início a algumas novas histórias. Em uma recente entrevista ao Deadline, Steven Knight falou sobre como seria o futuro de ‘Peaky Blinders’.

Mais, quando perguntado sobre a nobre luta de Tommy Shelby contra o fascismo, Knight confirmou: “É por isso que durante a guerra se torna muito pertinente porque as piores previsões se tornaram realidade”. E, quando perguntado se pessoas como Oswald Mosley poderiam estar envolvidas no filme, o criador simplesmente respondeu: “Sim”.

Steven confirmou que os fãs iriam ver mais de Duke Shelby, depois que o mais novo membro do Peaky fez um grande sucesso nos episódios finais do programa. Duke deixou os espectadores divididos no final da temporada, quando foi encarregado de expulsar seu tio Finn da família.

Segundo o site de entretenimento Entertainment Weekly, o spin-off de ‘Peaky Blinders’ pode começar as filmagens até 2023, embora nenhuma informação tenha sido revelada de forma oficial.

Nos resta esperar.