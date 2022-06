‘The Boys’ terá quarta temporada?

Que “The Boys” se tornou a cara do Amazon Prime Video não dá para negar: a série é uma das principais audiências da plataforma. Faz poucos dias que a produção estreou sua terceira temporada, mas os fãs já se perguntam: haverá um quarto ano?

A reposta curta e simples é sim. O Amazon Prime Video anunciou, nesta sexta-feira (10), a renovação de “The Boys”, em um tom bem descontraído nas redes sociais:

podem comemorar, seus m#rdinh@s: The Boys tá SUPER confirmada pra p*rra da 4ª temporada! 🖕 — Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) June 10, 2022

Ainda tem muita história pela frente, mas os primeiros episódios foram bem recebidos pelos fãs. Até esta sexta-feira (10), já estavam disponíveis os quatro capítulos iniciais da terceira temporada.

Segundo o calendário divulgado pelo streaming, os próximos sairão sempre às sextas-feiras, até o episódio final, no dia 8 de julho.

A atual temporada mostra o time se reunindo novamente e introduz o personagem de Jensen Ackles (”Supernatural”), o Soldier Boy. Também deve explorar mais o passado de Black Noir, o integrante menos conhecido dos Sete, e ainda traz um debate sobre a indústria armamentista.

Assista ao trailer:

Estreias do Amazon Prime Video em junho

O destaque do mês vai para a estreia da terceira temporada da série “The Boys”. A produção é o carro-chefe do streaming e, além das novas aventuras dos heróis nada tradicionais, adiciona o ator Jensen Ackles (“Supernatural”) no elenco.

Tem também a estreia de “O Verão Que Mudou Minha Vida”, série baseada na obra da mesma autora de “Para Todos os Garotos que Já Amei”, da Netflix. A trilha sonora conta com a canção “This Love”, de Taylor Swift - saiba mais aqui.

Dentre os lançamentos nacionais destaque para “Em Casa com os Gil”, uma série documental sobre a família do cantor Gilberto Gil, e a inclusão no catálogo de “Tarsilinha”, animação que tem como inspiração os quadros da pintora brasileira Tarsila do Amaral.

Leia também: Irmãos Winchester de ‘Supernatural’ podem se encontrar em ‘The Boys’? Criador responde