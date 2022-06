Sessão da Tarde: ‘Talvez uma História de Amor’ tem atriz de ‘Sex and the City’

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta sexta-feira (10) o filme “Talvez uma História de Amor″, lançado em 2018. O longa é estrelado por Mateus Solano (“Amor à Vida”), Thaila Ayala (“Coisa Mais Linda”), Bianca Comparato (“3%”), Dani Calabresa (“Escolinha do Professor Raimundo”) e Nathalia Dill (“A Dona do Pedaço”).

O filme foi baseado no livro de mesmo nome, do escritor francês Martin Page. Suas obras são marcadas por romances pouco convencionais.

Para adaptar a obra, o diretor Rodrigo Bernardo recebeu autorização para fazer as modificações que achasse necessário - e tivesse vontade - do próprio escritor.

“Ele foi incrível. Me disse ‘Rodrigo, o livro é minha arte, o filme é sua arte. Então faz sua arte!’”, explicou Bernardo, em entrevista ao portal AdoroCinema.

Por isso, quem lê o livro pode encontrar várias diferenças com a história do filme. Para começar, a história original se passa em Paris, enquanto o filme acontece em São Paulo. Katy (Comparato) é um mix de outras três personagens femininas do livro, enquanto o personagem Otávio (Luque) sequer existe na obra escrita.

Outra surpresa que o filme guarda é a presença de Toni, uma personagem interpretada por uma atriz bem querida entre o público das comédias românticas: Cynthia Nixon, conhecida por seu papel como Miranda, em “Sex and the City”.

A cena foi rodada em Nova York, no Museu Guggenheim. Isso fez com que “Talvez uma História de Amor″ se tornasse a primeira produção brasileira a ser filmada nesse espaço cultural.

“Sou fã da Cyntia desde que ela tinha 16 anos, no filme Amadeus, e já arrebentava”, disse Mateus Solano, em entrevista ao jornal Estadão. “Me divertir nos bastidores, contracenar com ela e ainda por cima ficar satisfeito com a cena e o trabalho, não tem preço”, acrescentou.

