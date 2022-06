Rodrigo Simas decide deixar a TV Globo e migrar para o streaming

Rodrigo Simas assina com a HBO Max (Reprodução/Instagram)

Após 10 anos trabalhando em produções da Globo, Rodrigo Simas deixou a emissora carioca e vai trabalhar na plataforma de streaming HBO Max.

“Não tenho grandes detalhes, mas estou muito feliz de entrar para o casting da HBO. A vida é um ciclo e estou feliz com a minha trajetória na Globo. Não quer dizer que eu não vá voltar lá para fazer outros trabalhos”, revelou o ator ao site Splash, durante a pré-estreia do espetáculo “Ponto a Ponto”, no Rio de Janeiro.

Vale destacar que desde o ano passado muitos atores que faziam parte do elenco fixo da Globo optaram por não seguir com seus contratos e acabaram migrando para projetos no streaming. Sobre a decisão, o galã afirmou que levou em consideração o mercado audiovisual atual.

“O mercado está gigante e esse é o momento de aproveitar muito profissionalmente. O mercado mudou bastante e vai se reciclando e estamos num momento em que o leque de opções para trabalhos está enorme”, revelou ele.

Vale destacar que mesmo fora da Globo, o ator vai protagonizar a série “As Aventuras de José e Durval”, que estreia no Globoplay. Como outros famosos, Rodrigo Simas usou suas redes sociais para falar sobre a saída da Globo. Confira abaixo a declaração.

“Em 10 anos, foram 8 novelas, 2 dança dos famosos, saltibum, participações, muito aprendizado, erros, broncas, amizades, família, fãs, torcidas, carinho, amor.

LEIA TAMBÉM: ‘Cara e Coragem’: Samuel conta detalhes sobre a morte trágica de Clarice

Sou muito grato pela minha caminhada todos esses anos TV Globo. Obrigado! Isso não é um adeus, mas sim um até logo.

Muito feliz e realizado de poder voar e desejar outros caminhos. Momento que me encontro buscando entender que tipo de artista quero ser”.

A mudança de emissora foi celebrada por outros atores, como Juliana Paiva e Giovanna Lancelloti. Nos comentários, Ju Paiva disse: “Não teve erro nenhum! Só histórias lindas contadas e pra contar! Parabéns meu eterno ‘moreno’! Voa alto que a arte é imensa”.

LEIA TAMBÉM: Aline Borges estreia em ‘Pantanal’ e garante cenas fortes com Maria Bruaca