‘Pantanal’: Memes dominam a web após Maria Bruaca surgir escondida no feno

A atriz Isabel Teixeira, que interpreta Maria Bruaca no remake de “Pantanal”, levou mais entretenimento aos fãs da novela e aos que apoiam as atitudes de sua personagem.

No capítulo desta quinta-feira (09), a esposa de Tenório (Murilo Benício) voltou a se encontrar com os seus contatinhos e quase foi pega em uma pegação com Levi (Leandro Lima). Para fugir do flagra, Maria não pensou duas vezes e acabou se escondendo no feno que estava no galpão.

A cena hilária dominou as redes sociais e a audiência do remake de “Pantanal” comparou a estratégia de Maria Bruaca com a de Tiago Abravanel no “BBB 22″, que se escondeu embaixo da escada para assustar os brothers, mas acabou ficando no vácuo, já que ninguém passou pelo cômodo da casa.

Depois deste momento, a dona de casa precisou se explicar para Zefa (Paula Barbosa) onde foram parar os alimentos para o almoço do dia, já que estava ocupada com o peão: “Os tatu entraram na horta e comeram tudo o que tinha”, disse a esposa de Tenório, que acabou voltando sem os alimentos.

Mas, as mentiras não vão durar por muito tempo, já que a mãe de Guta (Julia Dalavia) começará deixar algumas pistas de que está devolvendo os anos de traição do marido na mesma moeda.

"Devia ser pecado me botar um fogo desse." 😂 #Pantanal pic.twitter.com/iXBjaAGO4N — TV Globo 🪂 (@tvglobo) June 10, 2022

Após nadar nua na frente de Alcides (Juliana Cazarré) e se envolver cada vez mais com Levi, Maria vai ser pega por Zefa ao sair pela manhã de um dos quartos da fazenda. Depois, será a vez de Guta descobrir tudo, mas a mãe pede que a filha compreenda a situação, já que o marido tem outra família em São Paulo.

Com final previsto para outubro, o remake da novela “Pantanal” é desenvolvido pelo autor Bruno Luperi e baseado no roteiro original de Benedito Ruy Barbosa.

CONFIRA AS REAÇÕES

#Pantanal A Maria Bruaca assim com o Levi: pic.twitter.com/PnGHmx27ky — Gabriel Campos (@gabscmps) June 10, 2022

A MARIA BRUACA SE ESCONDENDO DO TENÓRIO EM BAIXO DO FENO EU TO RINDO TANTO KKKKKKKKKKKKK #Pantanal pic.twitter.com/LDdQUAjyBa — bhabi (@taysoulsister) June 10, 2022

Maria Bruaca contando uma fic de centavos é minha religião #Pantanal pic.twitter.com/IdhHF3fXUI — ℙ𝕌ℝO 𝔾𝔸𝕃𝔼𝕋O ✠ (@perronito_robys) June 10, 2022

#Pantanal A Maria Bruaca assim vendo o Levi cortar lenha: pic.twitter.com/oFUd5sGUST — Gabriel Campos (@gabscmps) June 10, 2022